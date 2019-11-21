快訊／邱毅秀「韓國瑜祝福簡訊」：他與新黨理念一致！昨17:37曾來電

記者呂欣玫／台北報導

新黨21日上午10點於中央黨部召開記者會，黨主席郁慕明帶領由前立委邱毅領軍的新黨2020不分區立委被提名人召開記者會，根據新黨公布之不分區名單，由邱毅排名第1，另外包括王炳忠、林明正、楊世光等青年代表都入列。記者會最後，郁慕明強調，2020總統支持國民黨總統候選人韓國瑜；邱毅也秀出韓國瑜嘗試與邱毅聯絡的截圖，表示「這一個戰鬥團隊的形成是得到韓國瑜的祝福」。

▲邱毅秀出手機證明韓國瑜主動與自己聯繫。（圖／記者葉南州攝）

對於邱毅退出國民黨不分區，轉而列入新黨不分區第一名，邱毅表示，韓國瑜20日下午17時37分曾來電獻上祝福，還發微信想辦法得到可以聯絡到邱毅本人的手機，更秀出韓國瑜與他幕僚聯繫的截圖。

邱毅強調，第一，新黨一定支持韓國瑜，必須以下架蔡英文、終結蔡英文台獨貪腐政權做為共同目標；第二，韓國瑜心胸是開闊的，理念跟新黨是一致的，「這一個戰鬥團隊的形成是得到韓國瑜的祝福」。

▲邱毅秀出手機證明韓國瑜主動與自己聯繫 。（圖／記者屠惠剛攝）



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