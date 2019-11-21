快訊／郁慕明：新黨力挺韓國瑜　不分區名單符合「庶民」兩個字

記者林銘翰／台北報導

繼時代力量、民進黨、國民黨、台灣民眾黨等政黨公布不分區立委名單後，新黨21日上午10點於中央黨部召開記者會，正式公佈新黨2020不分區立委名單，由前立委邱毅排名第1，包括新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨前總統參選人楊世光等青年軍都列入名單中。

▲新黨公布不分區立委提名名單記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



根據新黨公布之不分區名單，由邱毅排名第1，第2到10名分別為前桃園縣觀光行銷局長陳麗玲、藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎、新黨發言人王炳忠、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞、新黨2020總統選舉被連署人楊世光。

▲新黨黨主席郁慕明 。（圖／記者屠惠剛攝）



郁慕明指出，這次新黨不分區名單的平均年齡是47歲，有別於其他各政黨推出各領域的優秀人才，新黨推出的名單都是年輕人，雖然社會知名度不如其他政黨，但是過去都曾為新黨打拚過，「我們團隊不是從各領域找人來代表政黨，但都是過去代表新黨衝在前面的，這是我們的特色」。

郁慕明表示，新黨的這個名單非常符合國民黨總統候選人韓國瑜一再強調的「庶民」兩個字，新黨的團隊就是庶民的團隊，雖然沒有多少輝煌的事業或成果，但這是代表庶民的團隊，呼籲選民們自己決定挑選出的民意代表是否有戰鬥力，以及究竟有沒有小市民的身份。至於對明年選情的評估，他則說新黨不做評估，一切交給選民決定。

郁慕明強調，新黨沒有問題就是力挺韓國瑜，但他也要告訴韓國瑜「單單靠國民黨是不行的」，必須跳出在某些同溫層的活動或框框，不僅是要跳出國民黨的框框，還要跳出過去一段時間內在同溫層的框框，進而走向社會其他團體。

郁慕明說明，新黨之所以支持韓國瑜，是因為要達到下架總統蔡英文的目標，在目前所有的總統候選人中，最有可能的就是將所有力量集中在韓國瑜的選票上，「假設大家又分了、對蔡英文不滿的選票分散，大家的努力期待會落空」，因此新黨支持韓國瑜更開闊地去爭取不同的票源。

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