李來希「盜圖」證明有年輕韓粉　國旗正妹怒PO文：從沒支持過韓國瑜

▲李來希被網友發現盜圖、照片中女主角非韓粉。（圖／翻攝自李來希臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希18日透過臉書發文，文中附上幾位穿著國旗裝的正妹照，稱「支持韓國瑜無分年齡大小，就是支持！」不過，卻被眼尖網友發現其盜圖，其實所謂的「年輕韓粉」是支持中華隊不是韓國瑜。20日深夜照片中的女主角鍾詩敏在臉書怒分文，強調要譴責散播假消息，「鄭重聲明：我不是韓粉。」

鍾詩敏請網友替自己多分享澄清文章，「我從來沒有支持過『韓國瑜』先生，也不曾參與其選舉相關造勢場合，在此澄清本人之政治立場，抗議並譴責盜取網路相片之人士，扭曲事實之FB發文，混淆視聽，嚴重損害本人名譽。」

鍾詩敏自我介紹，自己是一個在日本留學的台灣人。昨天經台灣親友告知，公務人員協會的理事長李來希先生在FB上的發文，在未經過徵詢之下，使用本人的照片並偽稱為韓候選人的支持者，「臉上貼著台灣國旗，手上拿著『Go！Go！台灣』加油板的女生就是我。」

鍾詩敏解釋，照片是去年自己到雅加達亞運看棒球比賽，經由聯合新聞網拍攝並發佈出的照片。這張照片完全沒有任何政治關連，只是一個支持台灣棒球的球迷在幫自己國家球隊加油的一張照片，很遺憾被李來希斷章取義並濫用。

鍾詩敏提到，國旗並非是某個特定候選人的專利品，在許多的國際賽事上，我們無法用一個正式的國家名稱參賽，唯有靠觀眾展現的各式國旗圖案，才能更堅定我們國家的立場。當然，更多的時候，在運動場上觀眾所顯示的國旗圖案是要氣那些阻止我們以國家名稱參賽的罷凌者。

鍾詩敏最後強調，「最重要的是，本人並未支持 韓國瑜 候選人，但我嚮應韓國輸。我支持台灣棒球。希望社會大眾譴責濫用照片、散播不實消息的行為。」

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