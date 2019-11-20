蔣月惠登記參選屏東縣立委　年輕人薪資未滿3萬補助5千

▲屏東縣議員蔣月惠，18日完成登記參選屏東縣第一選區立法委員。（圖／取自蔣月惠臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠，因屏東市公勇路拆遷事件成為網紅，宣誓參選2020年屏東縣第一選區（屏北地區）立法委員，並於18日完成參選登記；她提出參選8項政見，其中年輕人薪資未滿3萬元者每人每月5千元薪資補助。引來不少網友熱烈回響，有網友還說，高雄需要這樣的立委，拜託她到高雄林園選。

▲▼蔣月惠到屏東縣選委會登記。

蔣月惠在她臉書表示，她已於11月18日8點10分立法委員登記完成；2020年 1月11日蔣月惠參選立委，請給無黨籍一次機會，一票30元的補助款，保證金20萬、立委薪水7成，全助弱勢邊緣人。

屏東縣第一選區包括屏東市、里港、高樹、九如、鹽埔、長治、麟洛、內埔、三地門、霧台、瑪家等11鄉鎮市，人口數38萬6千366人。

蔣月惠提出參選政見11項，分別是，1.修法解決合法工廠掩飾非法的惡臭污染。

2.目前年輕人薪水僅2萬多元，無法成家立業，薪資未滿3萬元者每人每月5千元薪資補助。

3.撤銷強制徵收私有土地。

4.恢復學區制，解決學校搶學生的問題、教師超額問題，帶好每個孩子。

5.工業用地閒置設法條開罰，制約工業用地，出租方式租地，讓中小企業能夠駐地營運。

7.為弱勢族群發聲，彌補政府福利政策不週延產生的不公義。

8.爭取活化閒置工業用地，由政府開發一單位一百坪或二百坪合法廠房一坪250元.嘉惠中小企業，抵制農地非農用。