懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍白陣營今（25日）宣布共同推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，但18歲才可以領回，為年輕人投資第一筆資金，而綠營其實早有3位立委提出類似方案。對此，《ETtoday新聞雲》整理朝野四個版本在相對提撥、投資標的、參考指標、預期效益上有哪些不同，供讀者了解。

四版本「專戶投資」基本比較

1. 藍白陣營方案：台灣未來帳戶 (TFA)

由國民黨與民眾黨共同推動，強調政府主導的基本保障。

●對象： 設籍台灣的 0 至 12 歲兒童。

●怎麼存：「政府出」／開戶時投入 5 萬元種子基金，隨後每年存入 1 萬元直至 12 歲。「家長出」 ／自主選擇是否提撥，若提撥可享有稅捐扣抵優惠。

●怎麼投： 追蹤台股大盤，採穩健投資模式，不開槓桿。

●領多少： 以年均報酬率 6% 計算，18 歲時若家長未自提，約可領 33.9 萬元；若家長每年也存 1 萬，可領達 56.1 萬元。

▼「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會簡報。（圖／民眾黨提供）

2. 民進黨立委方案：多元投資與補助

民進黨多位立委則提出不同側重的版本，普遍預期收益目標設定較高。

►張雅琳版（兒少帳戶優化）：

●對象： 主張擴及18 歲以下兒少。

●怎麼存：特色在於利息補貼，家長幫孩子存錢（如每月 3000 元），政府補貼 5% 優惠利率。

●領多少：18 年後預期領回約 104.7 萬元。

►邱議瑩版（希望帳戶）：

●對象： 針對高雄新生兒提供 3 萬元種子基金。

●怎麼存：由專業機構代操股市或債券投資，家長每年最高可自存 1 萬元。

●領多少： 18 歲預期領回金額介於 107 萬至 199 萬元之間（依報酬率估算）。

▼邱議瑩版本。（圖／邱議瑩辦公室提供）

►郭國文版（轉大人 ETF）：

●對象、怎麼存： 強調「國家隊」投資，1 至 10 歲期間由政府與家長每月各存 1200 元。

●領多少：以台股年化報酬率 10% 估算，18 歲可領回超過 100 萬元。

▼民進黨立委郭國文提出「轉大人ETF」方案。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

相對提撥比較

●藍白陣營 (TFA)： 採取「自主式」提撥，由家長依家庭條件選擇是否存錢進帳戶。其誘因主要在於「稅捐扣抵」，家長存入的金額可扣抵稅捐。

●張雅琳版： 強調由家長幫孩子存錢，誘因則是政府補貼 5% 的優惠利率。

●邱議瑩版： 家長可每年自主存入最高 1 萬元。

●郭國文版： 採結構化的「一比一」模式，在孩童 1 至 10 歲期間，由政府與家長每月各存入 1200 元。

投資標的

●藍白陣營 (TFA)： 標的鎖定「追蹤台股大盤」，採穩健投資模式，明訂不得限定特定產業、不得開槓桿，目標是讓帳戶隨台灣經濟成長而成長。

●張雅琳版： 主要參考國際經驗（如英、韓），以利息補貼作為增值核心。

●邱議瑩版： 主張委託「專業金融機構」進行投資，標的涵蓋股市或債券。

●郭國文版： 提出成立「國家隊」轉大人ETF進行長期投資。

參考指標

●藍白陣營 (TFA)： 估算數據皆以年均報酬率 6% 作為「相對合理」的計算基準。

●張雅琳版： 以政府補貼的 5% 優惠利率為準。

●邱議瑩版： 採用雙重指標，包含保守的 5% 年化報酬率，以及依台股 5 年平均年化報酬率設定的積極指標19.58%。

●郭國文版： 依據台股 18 年加權股價報酬指數的年化報酬率約 10% 進行估算。

預期效益

●藍白陣營 (TFA)： 18 歲可領回，旨在提供平等的起跑點。若家長未提撥，領回約 33.9 萬元；若家長每年存 1 萬，則可達 56.1 萬元。

●張雅琳版： 若每月存 3000 元，18 年後約領回 104.7 萬元。

●邱議瑩版： 保守估算約 107 萬元，若依高報酬率試算最高可達 199 萬元。

●郭國文版： 目標讓青年在 18 歲時獲得人生第一桶金，金額可突破 100 萬元。

▼藍白陣營、綠營方案比較圖。（圖片為 AI 生成，經編輯審核，點圖放大）