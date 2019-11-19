韓國瑜為何差距被拉大？　于美人2點分析：沒找到好的發言人

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選進入倒數，國民黨總統候選人韓國瑜的民調持續落後，對於為什麼韓國瑜的差距會被拉到這麼大，親民黨發言人于美人18日接受政論節目專訪時直言，「他們沒找到好的發言人」。

于美人表示，若按照去年九合一大勝這樣一路贏下來，「關親民黨什麼事？老先生早就去渡假了，是你妨礙我還是我妨礙你，本來以為你會一路這樣打下去，能夠可以政黨輪替，或者是能夠發揮最好的一個制衡的力量」，可是從民調看來，是不是打到完全不能還手？是國民黨妨礙了親民黨，親民黨只好站出來。

于美人指出，國民黨為什麼不好好的打選戰，讓整個藍綠的比例如此失衡，讓韓國瑜打成這麼辛苦，這樣的沒有機會，所以親民黨才要站出來，「我們這次站出來，其實主席沒什麼包袱，也沒有什麼壓力，因為他已經是人生的終局之戰了，必須講，他希望能夠有一個制衡的力量」，終結藍綠惡鬥的論點，他們都接受。

主持人鄭弘儀說，「那你說宋先生之所以出來，是因為韓國瑜的差距被拉大，你覺得韓國瑜為什麼差距會被拉到這麼大？」

于美人回說，第一個是「他們沒找到好的發言人」，像是豪宅案，國民黨的高手都沒有站出來幫忙，才會把這個選戰打成這樣；另一個，韓國瑜犯下一個錯誤思維就是，用高雄市長的打法，在打全國的一個選戰，這個高度就會不夠，這樣的情況下，底下的人也沒有跟上來，所以會打得非常辛苦。

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