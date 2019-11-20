藍營選票分裂！花蓮立委三腳督　傅崐萁傳21日登記參選

▲傅崐萁。（資料照／記者王兆麟攝）



政治中心／綜合報導

花蓮縣前縣長傅崐萁傳出要以無黨籍身分參選立委，預定21日前往登記，在傅崐萁加入戰局後，將對上國民黨立委參選人黃啟嘉、民進黨立委參選人蕭美琴，形成三腳督的戰場。

針對傅崐萁投入參選讓藍營選票陷入分裂態勢，民黨花蓮縣黨部主委張峻19日受訪時表示，黨部提名黃啟嘉「就是堅定為他輔選」，是否害怕泛藍分裂嗎？張峻指「分裂當然是，希望藉由這次喚起大家對黃啟嘉的信心，把泛藍整合好，到最後一定會勝利。」

過去傅崐萁曾力挺韓國瑜，本月27日國民黨總統候選人韓國瑜27日將到花蓮參加競選總部成立大會，是否挺傅崐萁，張峻表示韓國瑜是國民黨提名的，絕對不可能會支持，當天黨主席吳敦義有會到場挺黃啟嘉。

傅崐萁太太花蓮縣長徐榛蔚受訪時被問到，傅崐萁參選立委，她說，「傅縣長做任何的決定，其實他都有他非常審慎的評估以及他的願景和規畫，如果有機會他能為這塊土地來努力服務的話，我相信我會支持他。」

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