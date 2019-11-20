立委未過半…要主席下台「不合理」　吳敦義：2016選輸也沒怎樣

▲吳敦義19日接受中廣蘭萱時間節目專訪。（圖／記者莊喬迪攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨的不分區立委名單出爐後，不斷受到藍營人士的質疑，且民調也有下滑的趨勢。對此，黨主席吳敦義指出，這份名單是為了補足區域立委的漏洞，並非派系分贓，且「2016總統輸了300多萬票，立法委員完全顛覆，剩35席也沒有怎樣」，若選舉結果真的失利，不能把責任歸咎於一個人。

吳敦義19日接受中廣節目《蘭萱時間》專訪，他在專訪上被問到「若明年立委未達60席，是否會請辭負責」時回應，「那不合理」，2016年總統輸了300多萬票，立法委員席次也完全顛覆，剩下35席，「也沒有怎樣。」

▼吳敦義說，明年立委未達60席要主席請辭「不合理」。（圖／記者莊喬迪攝）



國民黨不分區立委名單上的第六到第八名分別是全國農田水利會會長林文瑞、前立委翁重鈞與前立委廖婉汝；而這也遭到外界質疑是「派系分贓」。

對此，吳敦義指出，不分區立委人選的用意，是為了彌補區域立委出現的漏洞，且所有提名人選都是公開的，並非一個人能夠主導，也不是提名小組就能決定，是200多名中央委員共同投票得出的結果，「沒有派系分贓。」

至於不分區立委名單上的車怡靜是否為吳太太的閨蜜？吳敦義則說，自己的太太根本不認識這個人，「什麼閨蜜通通沒有」；被主持人問及車怡靜的專業領域時，吳敦義則遲疑了一下，隨後回應「她是做社會福利的」。

▼吳敦義被問到車宜靜的專業時，遲疑了一下才回應。（圖／記者屠惠剛攝、讀者提供）



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