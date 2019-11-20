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高雄成為韓國瑜的「阿基里斯腱」　李正皓苦勸：選了總統殺、立委殺、市長殺

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▲▼李正皓表示，高雄現在成為韓國瑜的「阿基里斯腱」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓表示，高雄現在成為韓國瑜的「阿基里斯腱」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選三組候選人都已經確定，草協聯盟發起人李正皓在新聞節目《關鍵時刻》表示，高雄現在成為韓國瑜的「阿基里斯腱」，因為自從韓國瑜高喊「我現在要出征」就沒人再相信他了，高雄也因此成為民進黨猛攻的重點地區，從民進黨在高雄地方競選總部成立的規格，幾乎比照台北的全國競選辦公室，就可以看出端倪。

主持人劉寶傑引言指出，現在總統候選人已經確定不可能改變了，就如同孫子兵法說的要「知戰之日，知戰之地」，所以民進黨也正式大軍出動，把攻擊發起線設定在這個禮拜，把攻佔的地點設定在高雄，因為這個地方是韓國瑜的本陣、老巢，把這個地方翻轉，韓國瑜就會沒有能量往其他地方邁進。

李正皓回應指出，去年的韓國瑜是戰神，戰無不勝、攻無不克，但是因為韓國瑜離開高雄、拋棄高雄，讓人發現戰神的「阿基里斯腱」就在高雄，韓國瑜一切的承諾都因為背棄了高雄，而顯得荒謬可笑，他未來一切想要跟世人證明的東西，因為背棄了高雄而沒有人相信，「民進黨是戰術高手，當然知道就是要猛攻高雄」。

▲▼李正皓表示，高雄現在成為韓國瑜的「阿基里斯腱」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓曾經苦勸，韓國瑜參選「三殺」就會形成。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓說，因為在韓國瑜背棄高雄，高喊「我現在要出征」的那一刻，高雄就成了韓國瑜的阿基里斯腱，過去很多國民黨人曾經苦勸、拜託韓國瑜不要選，選了會「總統殺、立委殺、高雄市長殺」，結果韓國瑜不信、韓粉不信，當時就跟他說過，這個就是韓國瑜的阿基里斯腱，「國民黨都會因你韓國瑜而敗、因你韓國瑜而亡」。

李正皓分析民進黨的高雄市競選總部成立，「完全不像一個地方競選總部成立」，佔地遼闊的程度堪比台北的全國競辦，而且成立大會動員了10萬人，哪一個地方競選總部成立可以動員10萬人？競辦裡面還有沙灘辦公室、有VR，把所有台北市玩的新創、科技元素都搬到高雄，完全是拿成立台北競選總部的在跟韓國瑜「直球對決」、在攻擊韓國瑜的「阿基里斯腱」。

▲▼李正皓表示，高雄現在成為韓國瑜的「阿基里斯腱」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓表示，高雄這個「阿基里斯腱」崩盤，韓國瑜的全國選情就會崩盤。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓反過來分析韓國瑜，那個時候「韓國瑜還在台北遊！」他不知道他的高雄老巢，已經被殲滅了嗎？他寧願沒有行程，也不願意回高雄掃街！只要高雄這個阿基里斯腱崩盤，韓國瑜全國的選情就會崩盤。

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