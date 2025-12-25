　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

▲▼賴清德出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

距離12月31日只剩最後6天，中央政府總預算還卡在立法院無法審議。對此，總統賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，重砲怒轟藍白，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

賴清德致詞中表示，國家持續在進步當中，不管今天第三航站，有清楚完成期程跟目標，淡江大橋也是國際級的建設，馬總統時代雖然沒有達到633目標，至少每年還有2.8％經濟成長率，股市雖然沒有達到2萬點，但至少也有8000多點。

賴清德說，前總統蔡英文任內，每年經濟成長率3.2%，去年經濟成長率5.31％，股市交給他的時候2萬3000多點，今年大家更努力，經濟成長率可望7.37％，股市最高到2萬8000多，台灣未來機會非常好。

賴清德表示，國家持續在進步，不管中央跟地方合作，或是民間企業打拼，都是推動國家重要力量，航站在國際評比上每一項目都是名列前茅，國家跟民間力量豐沛，這種情況希望國會支持，協助國家進步。

接著，話鋒一轉，賴清德提到，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政」？

賴清德說，這狀況下政黨競爭難免，但不可以犧牲國家利益，不可以犧牲人民利益，敬請立法院審慎，可以通過中央政府總預算，尤其國防特別預算也應該要審查。

賴清德怒轟在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

賴清德說，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他說，特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／5縣市低溫特報！　新北市「非常寒冷」探10度以下
平安夜出事了！台南11歲童騎UBike　刮花「千萬法拉利」
300元賣門號給詐團！　女要賠被害人1397萬
行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節
為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看
羽田機場5死空難　最新調查進度曝光

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，但已4度遭到藍白在程序委員會封殺，而且中央政府總預算截至目前也都未排審。對此，賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，怒轟在野黨公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意」？

賴清德總預算立法院國防預算桃園航站

