賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

▲總統賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

距離12月31日只剩最後6天，中央政府總預算還卡在立法院無法審議。對此，總統賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，重砲怒轟藍白，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

賴清德致詞中表示，國家持續在進步當中，不管今天第三航站，有清楚完成期程跟目標，淡江大橋也是國際級的建設，馬總統時代雖然沒有達到633目標，至少每年還有2.8％經濟成長率，股市雖然沒有達到2萬點，但至少也有8000多點。

賴清德說，前總統蔡英文任內，每年經濟成長率3.2%，去年經濟成長率5.31％，股市交給他的時候2萬3000多點，今年大家更努力，經濟成長率可望7.37％，股市最高到2萬8000多，台灣未來機會非常好。

賴清德表示，國家持續在進步，不管中央跟地方合作，或是民間企業打拼，都是推動國家重要力量，航站在國際評比上每一項目都是名列前茅，國家跟民間力量豐沛，這種情況希望國會支持，協助國家進步。

接著，話鋒一轉，賴清德提到，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政」？

賴清德說，這狀況下政黨競爭難免，但不可以犧牲國家利益，不可以犧牲人民利益，敬請立法院審慎，可以通過中央政府總預算，尤其國防特別預算也應該要審查。

賴清德怒轟在野黨，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

賴清德說，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他說，特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。