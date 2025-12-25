　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍白陣營今（25日）宣布共同推動「台灣未來帳戶（TFA）」，藉由在立法院提出特別條例，讓每位在台灣設籍的0-12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府再存1萬到帳戶，直到對象滿12歲，但18歲才可以領回，為年輕人投資第一筆資金。對此，行政院前政務委員張景森點出3大問題直言，把債丟給沒有投票權的未來世代去買單，這是世代之間的不正義，是一筆大家良心上算不過去的大混帳，本人堅決反對。

張景森表示，在野黨最近又有新的出頭，叫做「台灣未來帳戶」，他們打算給0-12歲的小孩設個帳戶，223萬人，頭一次政府撥入每人5萬，以後每年1萬，帳戶交給政府去投資理財，以後可以慢慢領出來用，當然父母也可以加碼投進去。

張景森表示，他們說的一句話是，這是為了孩子的未來長期投資、累積資產。聽起來目的很高尚，但只要把帳算清楚，就會發現「這其實是一筆混帳」。

張景森點出問題，先問第一個最基本的問題「錢從哪裡來」，以目前中央政府的財政收支狀況來看，不是擠壓公共建設、刪減窮人的社會福利支出，大概就是政府舉債支應。

張景森認為，如果是舉債，今天放進孩子帳戶裡的每一塊錢，未來都要連本帶利還回去，而還債的人，正是這些孩子長大後的自己，左手給你一個帳戶，右手等你成年再來收錢，這在財務上不叫照顧，叫做強迫舉債投資，將來也可能變成負資產。

張景森說，如果是刪減現有的社會福利支出，那麼這只是受益者之間的重分配而已，新的分配一定是比現有的分配變得更不公平，想一想，把現在補貼窮人的錢，拿到有錢人家小孩子的撲滿去。這算是一個公義的政策嗎？

張景森說，如果是擠壓公共建設投資，可能會影響長期的經濟成長，那麼可能將來下一代獲得更少的公共服務，甚至於更低的所得。

接著，張景森指出，再來問第二個問題「政府替孩子理財，會比父母更好嗎」？父母替孩子投資，賺賠自己承擔，策略錯了會痛，當然是小心翼翼，政府用的是抽象的公共資源，績效不好沒有真正的下場，還可能夾雜政治考量，胡亂投資。

張景森說，這不是專業不專業的問題，而是責任是否對齊的問題，「自己不會痛」的投資，很難叫做好投資，可以去比較政府管理基金的投資獲益，跟民間管理的資金的投資獲益就知道了，政府強迫你幫助投資，你放心嗎？

張景森指出，第三個問題最致命「如果是你自己，會不會先去舉債，幫孩子設個投資帳戶，再叫孩子長大後一起還」？任何正常家庭都知道，舉債投資是借錢賭博的賭徒行為，也是造成荒謬的風險，大家不會幹的事情，黄國昌們卻把這件事包裝成遠見與改革，強迫政府去強迫每個小孩子來做，還要求孩子的父母鼓掌，感謝他們的恩典。

最後，張景森強調，說穿了，這類政策真正的功能，根本不是替孩子們累積資產，比較可能是累積債務，把孩子未來的債務變現成政客們今天的政治紅利，把債丟給沒有投票權的未來世代去買單，這是世代之間的不正義，是一筆大家良心上算不過去的大混帳，本人堅決反對。

▼行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

115年度中央政府總預算案因復議案遲未能付委審查，總統賴清德今（25日）批評，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。對此，民眾黨回應，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。民眾黨主席黃國昌也透過臉書表示，這些話由賴清德口中說出，真的是無比諷刺，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

