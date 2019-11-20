千枚催淚彈壟罩全城！　各地「雀鳥屍體」遍布　港人籲公布化學成分

▲催淚彈當中的化學物會殘存於環境中。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

接連發生香港中文大學、理工大學的警民衝突，不僅波及到大量學生與附近居民，就連雀鳥也遭殃。據了解，港警這5個多月來，已經投放了上千枚的催淚彈，當中的殘餘物質透過空氣擴散到四處，各區民眾紛紛指出，地上出現許多「雀鳥屍體」，疑似是因為吸入催淚彈而死亡。

據《東網》報導，香港抗議行動已持續5個多月，每一次投射催淚彈都對人民和動物造成極大刺激。香港觀鳥會指出，催淚氣體的有效成分為o-Chlorobenzylidenemalononitrile（CS），這種化學物質會殘留於環境中，在低溫雪地裡甚至可以保存30天，不少外國文獻曾發現，即使CS在低濃度的狀態下，還是會對哺乳動物產生傷害。

▲催淚彈對鳥類會造成一定的刺激與傷害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



報導指出，香港多個地區的居民都發現，這段時間路上多出很多雀屍，但現行法例規定，只有政府部門或持有證明的相關人士才能對雀屍進行化驗，所以這些鳥的確切死因一般人無法得知，但是催淚彈會對鳥類、人類造成刺激，這已經是科學文獻佐證過的事實。

目前市民已經要求政府公布各種「鎮暴劑」的成分組成，包括催淚彈、胡椒噴霧、藍色水劑等等，確保這些物質對人體或是動物並沒有傷害。現任港警指揮官高級警司汪威遜15日曾稱，催淚彈確實會釋出對人體有害的類戴奧辛（二噁英），但他強調，抗議民眾「燃燒塑膠會製造出更多」，警方投放催淚彈是為了維持秩序，這也是出逼不得已的方式。

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