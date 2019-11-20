快訊／抗議香港人權法案　陸外交部「召見美駐華使館臨時代辦」：立刻停止干涉內政！

▲香港理工大學近日持續混亂，加速美國國會參議院通過「香港人權與民主法案」。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部今（20）日發布公告指出，副部長馬朝旭召見美國駐華大使館臨時代辦（chargé d'affaires）柯有為，針對「香港人權與民主法案」提出嚴正交涉和強烈抗議。馬朝旭表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府和外國勢力干預。

馬朝旭指出，美國會上述法案公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對；「我們強烈敦促美方立即採取有效措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，否則，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。」

▼中方認為美方通過香港法案的行為違反國際法。（圖／路透）

馬朝旭強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。「中方正告美方，任何企圖破壞香港繁榮穩定、阻礙中國發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。」

據悉，「香港人權與民主法案」於10月中已在美國眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式通過，由於香港自上周開始，抗爭情事加劇，參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和盧比歐（Marco Rubio）在14日宣布啟動「熱線」程序，讓參議院能夠更快速一致通過法案。接下來參眾兩院的版本將協調整合，提交給總統川普，決定是否簽署通過或否決法案，目前川普還未針對此事表態。

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