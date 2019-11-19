2020桃園立委登記　陳學聖主張：兩岸和平經濟繁榮

▲陳學聖表示其參選理念是「兩岸和平、經濟繁榮、人文為本、生態永續」。（圖／陳學聖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園市選委會受理登記第二天，有代表台澎黨、國民黨、宗教聯盟的張馨云、陳學聖、李奇峰3人完成登記。張馨云表示台澎黨是為台灣人爭取權益的政黨；陳學聖主張兩岸和平，經濟才能繁榮；李奇峰認為，政府應再次開放補辦登記程序，使未登記的寺廟神壇在輔導後，能合法且有良性發展。

▲李奇峰提出宗教權益等主張，強調真正的民主不應限制小黨的發展。（圖／翻攝自網路）

張馨云是保險經紀人，也是政治素人，表示會用愛台灣的心，爭取更多民眾覺醒，以及對台灣的認同。政壇老將陳學聖表示，他的參選理念是「兩岸和平、經濟繁榮、人文為本、生態永續」。他說，人生慢慢走到最成熟的階段，想要作的事情，目標也愈來愈清楚。

身為台灣人，絕大多數都很想掙脫兩岸議題的糾纏，但不論是上一代，我們這一代，還是下一代，這永遠是我們無法迴避的命題。不是說你不想要，問題就會消失，也不會因為你聲音喊的大聲，對方就會退讓。兩岸的問題，只能靠智慧，靠耐心，靠沈穩，在對等、尊嚴的條件下，尋求兩岸的和平、合作，創造彼此最大的互利。而在這一棒接一棒的傳承過程中，不能在我們這一代手中失誤、滑落，這是我們首要的責任。

其次，則是要擺脫政治惡鬥泥沼，全力發展經濟，讓年輕一代看到希望。在我們成長的過程中，雖然是從苦中熬過，但畢竟心血付出，只要努力打拼，是可以看到希望，也共同見證過台灣經濟起飛的奇蹟。

輔大宗教學碩士李奇峰提出宗教權益、家庭價值、經濟產業、社會秩序、軍公教年改等參選主張，及包括要求修法解除不分區立委得票5%才，能分配名額的限制，他認為，真正的民主不應限制小黨的發展。

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