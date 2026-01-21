扯！國1北斗交流道「2車接力逆向」　警調監視器追車主

記者唐詠絮／彰化報導

真的太離譜！國道一號北斗交流道南下出口匝道，昨(20日)下午竟出現2輛轎車「一前一後」逆向行駛的離譜場面。整個過程被行車紀錄器拍下上傳網路，引發網友熱議砲轟「前車亂帶路，後車傻傻跟」、「逆向真的會害死人」；國道警方將依法開罰。

▲2輛轎車接力國道匝道逆向行駛。（圖／翻攝自臉書／●【爆料公社】●）

網友將畫面上傳到臉書「●【爆料公社】●」，2輛車一前一後逆向出現在匝道口，前方還有一輛車正在行駛，網友直呼「這是北斗往溪州方向，常有人搞錯」、「一隻三寶就很恐怖，還同時兩隻一起出現」，更批評駕駛「開錯還硬上，不趕快迴轉」。也有網友懷疑是否為移工或不熟路況的駕駛，險象環生的畫面，讓人看了直冒冷汗。

對於該起離譜的逆向事件，國道公路警察局第三公路警察大隊表示，目前尚未接獲民眾正式檢舉或報案。但警方已主動從網路社群掌握相關訊息，後續將調閱該路段的監視器影像，查明2輛違規車輛的車牌，並通知車主到案說明以釐清案情。

警方指出，這2輛逆向行駛轎車已明顯違反《道路交通管理處罰條例》。根據第43條第1項第6款規定，在高速公路或快速公路「逆向行駛」，可處汽車駕駛人6千元以上3萬6千元以下的罰鍰。同時強調，待查證屬實後將依法舉發。此外，若危險駕駛行為涉及刑法公共危險罪的範疇，也將依法偵辦，絕不寬貸。

國道警察第三大隊也藉此機會鄭重呼籲所有駕駛人，萬一不慎逆向誤上國道或匝道，請務必保持冷靜，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以維護自身及其他用路人安全。