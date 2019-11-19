列民眾黨不分區第一　賴香伶：回歸體制內承擔角色





▲賴香伶。（圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨19日召開記者會公布不分區立委名單，有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶名列第一。對此，賴香伶19日傍晚受訪表示，有體制外體制內的經驗後，認為應回歸體制承擔這個角色。

賴香伶指出，行政部門工作可以做很多事當時市長徵詢時她認為手邊還有很多事情可以推動但是有一些自治條例或法案確實有一些方向如果有機會立法有機會把修法意見提出因此在兩者之間猶豫因此他與家人、工會朋友討論，社運朋友認為，如果進入立法院可以將過去主張的方向提出。

賴香伶說，11月初有與柯文哲再談過一次，有比較認真的思考換一個角色，認真思考2、3週，現在在年度尾聲，有一些工作調整與預算爭取，時間點也讓她很猶豫，真正猶豫就是進到國會能不能做一點事，小黨是否能達到標準，猶豫比較多。

賴香伶認為，她自己社運、行政部門歷練，比較屬於社運行的公共人物、發聲的代表，過去衝撞體制，體至內有經驗後，回歸體制內去建立國家法令或勞動體制，也該要承擔這個角色，經過思考後覺得自己要承擔、接受這個角色。

賴香伶也透露，事先沒有被告知被排第幾名，沒有參與討論，被放在第一名應該是有一定的政治代表象徵性。

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