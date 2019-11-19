親民黨不分區20日公布　宋楚瑜：郭台銘不會列入

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）



記者呂欣玫／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜19日受訪時，被問及郭台銘幕僚劉宥彤、蔡沁瑜是否在不分區名單內，雖然沒有說話但卻點頭默認。至於郭台銘是否一同列入？宋楚瑜表示不會，20日上午就會向大家公布不分區名單。

宋楚瑜18日登記參選正式成為2020總統候選人，被問及親民黨不分區名單，宋楚瑜說，親民黨在做最後整合 ，一定交出一份讓大家覺得不一樣，不是把親民黨要的人擺進去的名單。對於是否會納入蔡沁瑜、劉宥彤？宋楚瑜則說，賣個關子，大家到時候就會看的到，會有讓大家眼睛一亮的第一名。

宋楚瑜19日接受節目專訪時，面對主持人再度問及親民黨不分區名單，宋楚瑜口風相當緊，原本在廣播節目廣告時間點頭認劉宥彤、李鴻鈞、蔡沁瑜會列入名單，但節目一開始後，又改口「我還要賣個關子」，有信心會超過三席。

宋楚瑜還提到，李鴻鈞不會列不分區第一名，被問及是否還有其他更亮眼的名單？宋楚瑜說，不能說李鴻鈞不亮眼，他是我們的國寶，而且他確實在立法院議事上面有重大貢獻，但是名單不只有親民黨獨享，有三大特色，第一，會網羅所有精英；第二，「專業」是很重要的考量；第三，能夠把弱勢團體的訴求集合起來。所以，這裡面有很多不同的弱勢族群，或是團體的發言人，會在這裡面有參與。

至於郭台銘是否納入不分區名單？宋楚瑜表示，「不會！」目前他不會把任何一位名字說出來，但是在科技業、在產業界，在有關國民生計很重要的領域專業裡面都會有。

另外，宋楚瑜說，不分區名單在法令期限之內一定會公布，原則上希望明天上午向諸位公布，同時也請這些未來的立法委員公開亮相，讓大家面對面大家認識一下。

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