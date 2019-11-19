快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

▲謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

列入國民黨不分區安全邊緣的台南市議員謝龍介日前稱要考慮退出不分區。對此，謝龍介19日下午開記者會宣布，將不計個人得失，決定續留在黨的不分區內。

謝龍介表示，這幾天接到上千通電話很多朋友勸我退出不分區，也有很多人希望我留下來，自己沉著冷靜思考兩天後 決定不計個人得失以大局為重，留在黨的不分區名單內。

謝龍介說，國民黨在選情最艱困的時候，每個黨內同志都應該放下私利，不為個人小利回歸成就大我理念的初心，自認沒有對不起他人，在此非常時刻，不可能對不起栽培我的政黨，對這次不分區名單排名，有人說我是踏腳石，也有人說我是他人的安全氣囊，但我都不會在乎，「我會用努力跟行動證明我對自己理念的忠誠。」

謝龍介強調，未來的政治路途上，曾身為海軍陸戰隊立委的我，不懼任何壓力挑戰力拚勝選，只為捍衛中華民國，戰鬥不懈的戰士。

選擇續留不分區是否有接到主席吳敦義的電話慰留？謝龍介回應，「沒有」，主席當然希望每個人都可以留下，每個人都希望為中華民國更好，選擇對的決定，繼續捍衛下去，謝龍介也說，決定留下也沒跟總統候選人韓國瑜事先告知。

至於，未來黨主席之路要怎麼走？謝龍介說，「改革勢在必行，但是1月11日之後的事，世代問題跟黨的路線，必須要經過黨的辯論，大家要一起共同努力，希望國民黨可以更貼近民意改革，這是未來的目標。

謝龍介重申，雖然自己排在不分區安全邊緣，不過自己屬於陸戰隊不怕苦不怕難不怕死，國會既然要過半，不分區必須拉到第16名，這是我努力的目標，第16名對我們來講是相當榮耀的位置。

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