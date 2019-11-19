　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼1116 國民黨中央委員會-謝龍介。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

列入國民黨不分區安全邊緣的台南市議員謝龍介日前稱要考慮退出不分區。對此，謝龍介19日下午開記者會宣布，將不計個人得失，決定續留在黨的不分區內。

謝龍介表示，這幾天接到上千通電話很多朋友勸我退出不分區，也有很多人希望我留下來，自己沉著冷靜思考兩天後 決定不計個人得失以大局為重，留在黨的不分區名單內。

謝龍介說，國民黨在選情最艱困的時候，每個黨內同志都應該放下私利，不為個人小利回歸成就大我理念的初心，自認沒有對不起他人，在此非常時刻，不可能對不起栽培我的政黨，對這次不分區名單排名，有人說我是踏腳石，也有人說我是他人的安全氣囊，但我都不會在乎，「我會用努力跟行動證明我對自己理念的忠誠。」

謝龍介強調，未來的政治路途上，曾身為海軍陸戰隊立委的我，不懼任何壓力挑戰力拚勝選，只為捍衛中華民國，戰鬥不懈的戰士。

選擇續留不分區是否有接到主席吳敦義的電話慰留？謝龍介回應，「沒有」，主席當然希望每個人都可以留下，每個人都希望為中華民國更好，選擇對的決定，繼續捍衛下去，謝龍介也說，決定留下也沒跟總統候選人韓國瑜事先告知。

至於，未來黨主席之路要怎麼走？謝龍介說，「改革勢在必行，但是1月11日之後的事，世代問題跟黨的路線，必須要經過黨的辯論，大家要一起共同努力，希望國民黨可以更貼近民意改革，這是未來的目標。

謝龍介重申，雖然自己排在不分區安全邊緣，不過自己屬於陸戰隊不怕苦不怕難不怕死，國會既然要過半，不分區必須拉到第16名，這是我努力的目標，第16名對我們來講是相當榮耀的位置。

其他人也看了這些...

不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的
立院未過半就請辭黨主席？　吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四
不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
「掉半球露深溝」喝林志玲喜酒！天王嫂曬合照被罵翻
國民黨內大反彈！他開第一槍宣布「退出不分區立委提名」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

台商回台投資近7000億！聯合國也認證　王定宇：曾銘宗是「專門騙人家」

不滿遭放話「列民眾黨不分區第一」　黃國昌：要不要出來道歉

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

台商回台投資近7000億！聯合國也認證　王定宇：曾銘宗是「專門騙人家」

不滿遭放話「列民眾黨不分區第一」　黃國昌：要不要出來道歉

【名家看經濟】戴志言／以「外送服務」帶動台灣餐飲創新機會

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

增強心智障礙者體能及自信　亞特盃23日北區展開

野火狂燒抬頭都是煙！雪梨氣溫飆到37度　空氣太髒路人狂咳嗽

超模可可羅恰也甘拜下風！4歲女兒「自帶走秀氣場」叉腰變主角

CBA／劉錚場均抄截聯盟第2　僅少青島外援亞當斯1次

遭上司辱罵「誰都能替代你」　他憤怒辭職！一通電話結局逆轉超爽快

她默默坐在高雄港碼頭「20分鐘後墜落」　海巡見狀跳水救人

前輩拿餐袋揮打4歲童　菜鳥師專心顧盲生未通報挨罰3萬...法官撤銷

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

民眾黨不分區　新光公主吳欣盈第7

司馬中原讚韓「說實話做真事」　網吵翻

新竹志玲選舉當選美？高鈺婷千字反擊

黨內反彈！范成連退出國民黨不分區提名

韓國瑜用「腦殘」稱心智障礙者？　韓競辦澄清：是說「老殘」

國民黨罕見大團結　五大山頭齊心倒吳

館長批吳斯懷穩坐不分區「侮辱軍魂」

宋楚瑜：柯文哲搭檔黃珊珊參選2020

總統大選下注破百億　蔡讓韓30萬票

朱立倫接韓國瑜競總主委　齊心拚勝選

韓國瑜回擊蔡英文：總統府在等一個良心！

若蔡英文連任　韓國瑜：繼續吃香喝辣

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

韓國瑜向隨扈道謝：沒你們就沒平安的我

更多熱門

相關新聞

罷韓團體1221上街！韓陣營同天辦「挺韓大遊行」

罷韓團體1221上街！韓陣營同天辦「挺韓大遊行」

罷韓團體「Wecare高雄」及「公民割草行動」和基進黨將發起「罷韓大遊行」，時間就訂在12月21日，不僅申請過程一波三折，現在更傳出，韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」。

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟

徐永明盼時力突破民調10%天花板

徐永明盼時力突破民調10%天花板

遭放話列民眾黨不分區　黃國昌：要不要出來道歉

遭放話列民眾黨不分區　黃國昌：要不要出來道歉

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實

關鍵字：

謝龍介2020大選

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面