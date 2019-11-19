徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

▲時代力量黨主席徐永明偕同不分區立法委員參選人前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

第15任總統、副總統及立委選舉11月18日起開始申請登記，時代力量19日前往中選會登記參選。時代力量黨主席徐永明表示，時代力量這次的不分區名單是各政黨中最好的名單，依照時力過去四年在立法院的問政表現，相信在未來個月內絕對可以突破民調支持度10%的天花板，「我們有很大的信心」。

徐永明19日率領時代力量不分區立法委員參選人前往中選會正式登記參選，包括不分區立委參選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞等人皆有出席。

▲時代力量黨主席徐永明偕同不分區立法委員參選人前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）



徐永明表示，時代力量現在的民調一直無法突破10%，相信登記後、一個月內就能突破這個天花板，將更多進步力量推進立法院。他指出，國民黨與民進黨的不分區名單完全不顧社會觀感，未來時力要扮演國會關鍵角色、制衡兩大黨。

徐永明認為，時代力量這次的不分區名單是最好的名單，依照時力過去四年在立法院的問政表現，相信在未來個月內絕對可以突破民調支持度10%的天花板，「我們有很大的信心」。

根據中選會公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單；12月13日前審定立委選舉候選人名單。

▼時代力量歷任黨主席黃國昌（中）、邱顯智（左）、徐永明（右）。（圖／記者湯興漢攝）



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