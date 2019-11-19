不滿遭放話「列民眾黨不分區第一」　黃國昌：要不要出來道歉

▲時代力量黨主席徐永明偕同不分區立法委員參選人前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

第15任總統、副總統及立委選舉11月18日起開始申請登記，時代力量19日前往中選會登記參選。針對先前外傳將加入台灣民眾黨之傳言，立委黃國昌不僅呼籲大家將政黨票投給時代力量，並表示「在前兩個月更有一些說話不負責任的人，說我要排民眾黨第一名，放假消息的人要不要站出來道歉」。

時代力量黨主席徐永明19日帶領不分區立法委員參選人前往中選會正式登記參選，包括不分區立委參選人陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞等人皆有出席。

▲時代力量歷任黨主席黃國昌（中）、邱顯智（左）、徐永明（右）。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌表示，時代力量在2015年第一次選出來的黨主席是他，所以自己已經太熟悉老政治的套路，「不敢比人才、政策、專業，憑著自己手上比較多的資源，各式各樣的風向、民調要怎麼調就怎麼調」。

黃國昌指出，當年時代力量剛成立時，好幾個月來就是在告訴社會一個訊息，「時代力量不會過5%、投給他們就是浪費，又說時代力量票太多，不要投給時力」，對於這種老政治、透過民調的操控方式，自己真的非常厭煩，呼籲大家站出來唾棄不敢比專業、人才的方式。

▲前時代力量黨主席邱顯智（右）、時代力量秘書長吳佩芸（左）。（圖／記者湯興漢攝）



談起先前外傳將加入台灣民眾黨之傳言，黃國昌也批評「在前兩個月更有一些說話不負責任的人，說我要排民眾黨第一名，我要在這邊正式和放假訊息的人說，放假消息的人要不要站出來道歉」。黃國昌質疑，「還是現在的民主政治，潑完糞以後，裝作沒事就可以閃了」。

黃國昌說，時代力量會全力爭取每張選票，但不會用惡意、不實造謠方式，選民若覺得其他政黨有好的人才要投給別的政黨，時代力量也表達尊重，「不要把台灣搞成如果不支持一個特定政黨，其他人就是中共同路人，這太離譜」。

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