　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農、賴品妤19日與無黨籍立委林昶佐、洪慈庸、台灣基進立委參選人陳柏惟共同召開記者會，吳宜農與賴品妤宣布將加入「前線 FRONTLINE」聯盟，要打造跨黨派的青年陣線，針對議題合作共同競選。

前線聯盟上月由林昶佐、洪慈庸與陳柏惟共同組成，並由洪慈庸擔任召集人。前線19日召開「前線再增援，新成員公布」記者會，正式宣布吳怡農及賴品妤加入聯盟，彰顯前線團結本土力量的宗旨。

▲▼前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）

洪慈庸表示，前線所提出的三個主張，包括社福正義、居住正義與縮短貧富差距，都是沒有10年至20年時間難以達成，所以一定要有志同道合的夥伴一起在國會中推動。

洪慈庸也痛批，近日國民黨提出之不分區名單，是具體對台灣人展現他們保守、傾共的方向，此時年輕人沒有回頭路，也必須對這個社會展現我們要讓社會繼續前進、並且保護民主自由的決心，不讓這四年得來不易的改革有上回頭路。

▲▼前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲無黨籍立委洪慈庸。（圖／洪慈庸辦公室提供）

吳怡農則表示，自己從參選的第一天就說過，要集結跨黨派、所有愛台灣的力量，因此今天決定加入前線2.0。他說，保衛家園不會只靠口號，而是具體的行動，大家看到香港抗爭不斷升級，看見香港年輕人為了未來，手無寸鐵自己站到第一線，而台灣一樣面臨中共威脅，因此需要的是言行一致、能夠正視國防跟國安，並且願意站在第一線抵抗威權的人。

賴品妤指出，在政治體制內，年輕人的聲音最常被忽略，卻是最常受到衝擊的族群，因此她一向認為青年必須在政治體制內有代表。她批評，國民黨作為國會第二大黨，整份不分區立委名單超過60歲，缺乏青年、進步代表，「讓我內心警鈴大響」。

賴品妤說，明年不只總統選戰，國會更是關鍵，如果泛台派進步力量沒有過半，將決定台灣未來走向親中的方向。她強調，世界各地的抗爭、改革運動，第一線都是年輕人，自己雖然是解嚴後出生的一代，但珍惜民主前輩爭取來的民主自由，因此身為年輕人會當仁不讓地站出來。

陳柏惟說，過去蔡英文曾經說他「看起來比外表溫柔」，不過台灣人其實是「對外強硬、對內溫柔」。他相信，台灣人的團結不只是行為上，更是心裡的相互信任，而前線就是這樣的團體，是為了台灣的未來，堅定走在一起的年輕人。

▲▼前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）

林昶佐則指出，香港的民主、人權和自由正在受到前所未有的動搖，這是20年來逐步的變化造成的。因此，在每個關鍵時刻，都必須做出正確的選擇，而2020年的選舉，就是這樣的關鍵時刻。

林昶佐說，前線的每一位立委和候選人，都是在不同的脈絡下走到現在這個崗位，雖然身處不同黨派，但面對台灣的未來，會團結的站在一起，這就是前線的宗旨。

林昶佐也相信，未來前線五人進入立法院後，會對所有改革議題、進步價值，會有一致的選擇，即使有不同的意見，也會在堅實的互信基礎下，用最細緻的討論、得到最好的共識，跨越政黨的藩籬，一起為台灣的未來努力。

ET快訊
「掉半球露深溝」喝林志玲喜酒！天王嫂曬合照被罵翻
國民黨內大反彈！他開第一槍宣布「退出不分區立委提名」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

罷韓團體1221上街頭！韓陣營出招反制　同天要辦「挺韓大遊行」

台南也有「2個女人的戰爭」競選旗幟被毀　林燕祝控告林宜瑾

快訊／謝龍介「大局為重」　決定續留不分區

接韓國瑜競總主委　 朱立倫不鬆口：尊重韓市長決定

李四川議會動怒吼「我不答詢了！」　黃文益罵：比韓國瑜還可惡

黨內反彈！國民黨中常委范成連宣布：退出不分區立委提名

吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

徐永明讚時力不分區名單「各政黨最好」　盼突破民調10%天花板

米蘭車展最美是它！杜卡迪幹架王「Street Fighter V4」

新北法紀教育役男在職訓練　災害防救課程增進危機反應

轎車硬闖機車專用地下道　騎士：外地來的？看導航走錯路？

忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

她雙11狂買1600件商品！貨物塞爆物流中心...快遞員哀嚎：7個多小時才送完

五千人擠爆會場　蘇巧慧用實際成績獲得眾人肯定

【名家看經濟】戴志言／以「外送服務」帶動台灣餐飲創新機會

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

增強心智障礙者體能及自信　亞特盃23日北區展開

倒車入庫驚見「影帝級阿伯」　車前狂抖5秒...拍拍胸口走掉

政治熱門新聞

民眾黨不分區　新光公主吳欣盈第7

司馬中原讚韓「說實話做真事」　網吵翻

黨內反彈！范成連退出國民黨不分區提名

新竹志玲選舉當選美？高鈺婷千字反擊

韓國瑜用「腦殘」稱心智障礙者？　韓競辦澄清：是說「老殘」

國民黨罕見大團結　五大山頭齊心倒吳

館長批吳斯懷穩坐不分區「侮辱軍魂」

宋楚瑜：柯文哲搭檔黃珊珊參選2020

總統大選下注破百億　蔡讓韓30萬票

朱立倫接韓國瑜競總主委　齊心拚勝選

李四川再槓綠議員遭罵：比韓還可惡！

韓國瑜回擊蔡英文：總統府在等一個良心！

若蔡英文連任　韓國瑜：繼續吃香喝辣

韓國瑜向隨扈道謝：沒你們就沒平安的我

更多熱門

相關新聞

反制中共航母　空軍F-16升空操演

反制中共航母　空軍F-16升空操演

總統蔡英文於17日上午宣布副手由前行政院長賴清德擔任， 國防部下午就透過新聞稿證實，中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。對此，空軍19日清晨展開全島制敵空襲的「聯翔操演」，參謀總長沈一鳴上將19日上午也至空軍作戰指揮部視導「聯合防空作戰訓練」，期勉官兵保持高度警覺，嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全。

徐永明盼時力突破民調10%天花板

徐永明盼時力突破民調10%天花板

遭放話列民眾黨不分區　黃國昌：要不要出來道歉

遭放話列民眾黨不分區　黃國昌：要不要出來道歉

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實

擔心韓流翻盤？陳其邁：韓想離開高雄

擔心韓流翻盤？陳其邁：韓想離開高雄

關鍵字：

洪慈庸林昶佐陳柏惟吳怡農賴品妤前線前線聯盟民進黨台灣基進2020大選2020立委選舉

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面