吳怡農、賴品妤加入「前線」聯盟　共組跨黨派青年陣線

▲前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農、賴品妤19日與無黨籍立委林昶佐、洪慈庸、台灣基進立委參選人陳柏惟共同召開記者會，吳宜農與賴品妤宣布將加入「前線 FRONTLINE」聯盟，要打造跨黨派的青年陣線，針對議題合作共同競選。

前線聯盟上月由林昶佐、洪慈庸與陳柏惟共同組成，並由洪慈庸擔任召集人。前線19日召開「前線再增援，新成員公布」記者會，正式宣布吳怡農及賴品妤加入聯盟，彰顯前線團結本土力量的宗旨。

▲前線聯盟召開「前線再增援，新成員公布」記者會。（圖／洪慈庸辦公室提供）



洪慈庸表示，前線所提出的三個主張，包括社福正義、居住正義與縮短貧富差距，都是沒有10年至20年時間難以達成，所以一定要有志同道合的夥伴一起在國會中推動。

洪慈庸也痛批，近日國民黨提出之不分區名單，是具體對台灣人展現他們保守、傾共的方向，此時年輕人沒有回頭路，也必須對這個社會展現我們要讓社會繼續前進、並且保護民主自由的決心，不讓這四年得來不易的改革有上回頭路。

▲無黨籍立委洪慈庸。（圖／洪慈庸辦公室提供）



吳怡農則表示，自己從參選的第一天就說過，要集結跨黨派、所有愛台灣的力量，因此今天決定加入前線2.0。他說，保衛家園不會只靠口號，而是具體的行動，大家看到香港抗爭不斷升級，看見香港年輕人為了未來，手無寸鐵自己站到第一線，而台灣一樣面臨中共威脅，因此需要的是言行一致、能夠正視國防跟國安，並且願意站在第一線抵抗威權的人。

賴品妤指出，在政治體制內，年輕人的聲音最常被忽略，卻是最常受到衝擊的族群，因此她一向認為青年必須在政治體制內有代表。她批評，國民黨作為國會第二大黨，整份不分區立委名單超過60歲，缺乏青年、進步代表，「讓我內心警鈴大響」。

賴品妤說，明年不只總統選戰，國會更是關鍵，如果泛台派進步力量沒有過半，將決定台灣未來走向親中的方向。她強調，世界各地的抗爭、改革運動，第一線都是年輕人，自己雖然是解嚴後出生的一代，但珍惜民主前輩爭取來的民主自由，因此身為年輕人會當仁不讓地站出來。

陳柏惟說，過去蔡英文曾經說他「看起來比外表溫柔」，不過台灣人其實是「對外強硬、對內溫柔」。他相信，台灣人的團結不只是行為上，更是心裡的相互信任，而前線就是這樣的團體，是為了台灣的未來，堅定走在一起的年輕人。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）



林昶佐則指出，香港的民主、人權和自由正在受到前所未有的動搖，這是20年來逐步的變化造成的。因此，在每個關鍵時刻，都必須做出正確的選擇，而2020年的選舉，就是這樣的關鍵時刻。

林昶佐說，前線的每一位立委和候選人，都是在不同的脈絡下走到現在這個崗位，雖然身處不同黨派，但面對台灣的未來，會團結的站在一起，這就是前線的宗旨。

林昶佐也相信，未來前線五人進入立法院後，會對所有改革議題、進步價值，會有一致的選擇，即使有不同的意見，也會在堅實的互信基礎下，用最細緻的討論、得到最好的共識，跨越政黨的藩籬，一起為台灣的未來努力。