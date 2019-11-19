才被宣布可工作！失業大叔排隊等面談「突全身癱軟猝死」

▲65歲男子罹患糖尿病，等待面談時突然意外死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯（Wales）南部城市拉內利（Llanelli）發生一起悲劇，一名65歲男子在當地的就業中心排隊，等著與工作人員進行面談，卻突然全身癱軟，毫無反應，經過急救以後仍宣告不治。據了解，他罹患糖尿病，不久前才通過鑑定，身心狀態終於適合再度投入工作。

綜合《太陽報》、Metro報導，65歲男子正在等待預約的面談，要與就業中心專員討論「求職者津貼」（Jobseeker' s Allowance）相關事務，坐在椅子上時卻突然全身癱軟，怎麼搖都沒有反應。

工作人員與熱心民眾協助疏散人潮，有人趕緊協助把男子平放在地板上，實施心肺復甦術（CPR），並且呼叫救護車。沒想到，救護人員趕到以後，發現這一名男性已經死亡。

▲英國威爾斯（Wales）南部城市拉內利（Llanelli）的就業中心。（圖／翻攝Google map）



一名目擊者表示，雖然不認識死者，但是當時坐在旁邊的一名男性曾說，「我和那個人一起長大，這個可憐的傢伙罹患糖尿病，先前才被就業中心宣布可以工作了，但他顯然還是生病著。」他接受採訪時提到，「他們（救護人員）必須把屍體抬出就業中心，這真的太可怕了，我們都非常震驚，這是一個不應該發生的可怕狀況。」

據了解，就業中心於案發之後已經關閉，院方指出，15日早上大約9時33分接獲通報，就立刻出動車輛與救援人員。英國勞動部（DWP）表示，「我們的心與死者、家屬和就業中心的職員同在。」



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！