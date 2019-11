旅英港人劍橋聚集　要求學院「下架」特首林鄭月娥榮譽院士頭銜

▲英國部分國會議員及旅英港人呼籲沃爾森學院「下架」香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜。(圖/路透社)

旅英港人於當地時間周六(16日)號召到劍橋大學,呼籲校方撤銷原先頒予香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜,並要求校方劃清界線,因為「她現在雙手沾滿鮮血」。旅英港人在抗議現場高舉「光復香港」旗幟,與聞聲前來的挺中群眾所舉的「反對暴力」隔街相對。

港警於11月12日和聚集在中文大學的示威者在中大二號橋發生對峙,期間發射催淚彈破千發,更一度衝進校園與示威者爆發衝突,此舉再次引起國際爭議,曾獲頒劍橋沃爾森學院 (Wolfson College, University of Cambridge)37名榮譽院士之一的林鄭月娥(Carrie Lam),也再次被點名。

▲香港中文大學近日成為示威者與港警對峙熱區。(圖/路透社)

臉書專頁「Democracy for Hong Kong - D4HK」上,旅英港人於16日號召眾人在當天下午2點齊聚劍橋大學評議會大樓外,共同呼籲校方撤銷林鄭的榮譽院士頭銜,同時為香港及國內其他弱勢族群發聲。D4HK在文中列舉「港警衝入(stormed into)中大」、「示威者遭性侵」、「警方殘忍行徑導致嚴重死傷」等,香港極欲讓外界正視的現況。

「劍橋不是無辜的」,D4HK指出,沃爾森學院當初為了褒揚林鄭月娥「港府治理下對香港的眾多貢獻」(many achievements in the Hong Kong administration),頒予她榮譽院士,「如今她雙手沾滿鮮血」(With her hands now full of blood),校方應該立即劃清界線。

▲示威者在中文大學設置路障。(圖/路透社)

粉專接著細數林鄭與港警的種種行為,並表示沃爾森學院的職員與學生已經多次向院方表達訴求,但院方始終沒有回應,「與此同時,鄰近的安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University)已經撤銷另一名香港公眾爭議人物的名譽獎學金。」這裡指的是香港建制派議員何君堯。

根據《中央社》報導,不少民眾響應D4HK的號召,當天下午身穿黑衣,頭戴面罩或口罩,聚集在劍橋大學評議會大樓外,高舉「光復香港,時代革命」旗幟,大喊「Freedom for Hong Kong」等口號。挺中民眾也迅速在對街聚集,打著五星旗和「反對暴力」的旗幟,和旅英港人叫陣,過程中並未發生嚴重口角或肢體衝突。

英國下議院香港國會小組主席貝內特(Baroness Bennett)、副主席奧爾頓(Lord Alton)等人也已在12日致函校方,敦促沃爾森學院盡快撤回林鄭榮譽院士頭銜。

