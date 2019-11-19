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川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

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▲▼ 美國總統川普13日在白宮會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲美國眾議院將要調查，總統川普的通俄門證詞是否涉嫌說謊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院總法律顧問雷特（Doug Letter）於18日表示，議員們將要調查川普提供的「通俄門」書面回應，檢視總統是否對著前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）撒謊，也呼籲法官下令釋出依然保密的關鍵資料。據了解，川普當天早上透露，認真考慮對於彈劾案提交新證詞。

根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS），法官格里菲斯（Thomas Griffith）詢問，負責彈劾案的議員想要針對通俄門文件採取什麼行動。雷特回應，眾議院正在調查2起事件，其一關於烏克蘭，另一件關於總統在調查期間是否對穆勒說謊。

▲▼美國總統川普前競選顧問史東（Roger Stone）涉嫌參與「通俄門」而遭逮捕，被控7項罪名，他1月29日上午出庭並堅不認罪。（圖／路透）

▲川普前競選顧問史東（Roger Stone）涉入通俄門，被控欺騙國會、干擾證人等7項罪名，全被裁定有罪。（圖／路透）

雷特指出，川普前競選顧問史東（Roger Stone）已經被裁定欺騙國會，「非常遺憾的是，有證據顯示總統也許提供了不真實的答案，這一點顯然是彈劾案調查的關鍵部分。」他提到，對於通俄門案機密資料的需求非常強烈，因為這些文件「能夠透露總統阻礙特別檢察官調查的動機，也可以顯示，川普有意識到其競選團隊與維基解密（WikiLeaks）的關聯。」

川普18日早上在推特上表示，他正積極考慮對於彈劾案提交新的證詞，「雖然我沒有做錯任何事情，但也不想要讓這個『沒有正當程序的騙局』擁有可信度，我喜歡這個主意，為了讓國會再一次受到關注，將會強烈考慮！」

▲▼美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透）

▲美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）負責通俄門的調查，無法找到足夠證據指出川普與俄羅斯合作。（圖／路透）

據了解，川普被指控2016年靠著莫斯科當局的干預當選總統，手段包括駭客滲透與網路宣傳，此案被稱為「通俄門」，由前特別檢察官穆勒啟動調查，最後僅證實俄羅斯的確有所干涉，卻沒有足夠證據顯示川普與對方合作。《衛報》報導，穆勒曾指出，他認為總統的書面回應有一些部分不夠完整或不夠精確。

►通俄門開鍘！川普前競選顧問涉7項罪名　陪審團：全都有罪

►眾議院通過「川普彈劾調查程序啟動」　5大精華整理一次搞懂！

►川普大敗！法官裁定交出「通俄門」機密資料　彈劾調查也合法

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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