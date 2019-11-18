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5歲兒偷嚐古柯鹼「感覺像是蜘蛛人」帶去幼稚園炫耀！毒蟲爸悲劇了

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▲5歲兒偷嚐古柯鹼「感覺像是蜘蛛人」帶去幼稚園炫耀！毒蟲爸悲劇了（圖／翻攝Holyoke Police Department、免費圖庫Pixabay）

▲加西亞的5歲兒子偷吃古柯鹼，帶到學校炫耀，他也因此被逮捕。（圖／翻攝Holyoke Police Department、免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州發生一起離譜案件，一名5歲男童把古柯鹼帶去幼稚園，在全班面前炫耀「吃了以後『感覺像是蜘蛛人』，讓老師嚇得立即報警。他的父親加西亞（Benny Garcia）隨後就被逮捕，住處搜出170包一模一樣的海洛因等其它毒品。據了解，嫌犯已經背負了一條緝毒令，雖然否認犯行，仍被關進獄中。

綜合《每日漢普郡公報》、NBC報導，5歲男童就讀羅倫斯小學（Lawrence Elementary School）附設幼稚園，14日在全班面前拿出印有蜘蛛人圖案的夾鏈袋炫耀，他坦承會把粉末放進嘴巴，因為吃了以後「感覺就像是蜘蛛人。」老師聽了以後立刻通報校長並報警，才讓全案曝光。

▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲小男孩坦承吃過古柯鹼，讓老師嚇壞，報警才讓案情曝光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據霍利奧克（Holyoke）地區警方，小男孩當時看起來很正常又健康，夾鏈袋也是密封的，推測男童應該還沒有攝入古柯鹼，但依然被送往貝斯特醫療中心（Baystate Medical Center ）。艾伯特（Jim Albert）中尉表示「他非常喜愛蜘蛛人，同仁都被嚇壞了，我們實在不常遇到這種事情。」

▲▼ Cocaine,毒品,古柯鹼。（圖／免費圖庫pixabay）

▲加西亞住處也被搜出許多包一模一樣的毒品。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

《紐約郵報》報導，警方隨後前往小男孩住處，發現他的爸爸加西亞（Benny Garcia）睡死在床上，聽完來龍去脈立刻變得「非常情緒化」。助理檢察官格林（Matthew Green）表示，「警官們搜索被告的房間，在化妝台抽屜裡發現許多袋海洛因，全都與男童帶到學校的一樣，包裝上印著蜘蛛人圖案。」他也指出，這是一起「格外過分、令人震驚」的案件。

根據法庭文件，加西亞住處被搜出至少170袋毒品，他先前就被當局發布緝毒令，被捕之後依然否認持有毒品、行為魯莽以致危及兒童等指控。警方表示，小男孩與另一名嬰兒被安置到兒童福利機構，嫌犯20日將要出庭，由法官法官羅塔（William Rota）裁定是否能夠獲得保釋。

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