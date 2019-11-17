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22歲兒舉鐵鎚「打凹家暴父臉龐」保護媽！他坐牢6年：我不後悔

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▲班恩（Ben Wilson）為了保護媽媽翠西（Tracey Wilson），拿起鐵鎚重擊長期施暴的父親克雷格（Craig Wilson）。（圖／翻攝自Facebook／Ben Wilson）

▲班恩（Ben Wilson）為了保護媽媽，拿鐵鎚重擊長期施暴的父親克雷格（Craig Wilson）。（圖／翻攝自Facebook／Ben Wilson）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的班恩（Ben Wilson）長期受到父親克雷格（Craig Wilson）虐待，在一次衝突中為了保護媽媽翠西（Tracey Wilson），拿起鐵鎚重擊爸爸的頭部與臉龐，為此坐牢6年。他10月出獄後表示，如果能夠重來，即使要面臨無期徒刑，「還是會再做一次。」

根據法庭，克雷格被形容成一名「暴力又可惡的酒鬼」，時常對家人拳腳相向，甚至曾因毆打妻子入獄2年。他某一天揮舞一把6英寸（大約15公分）的菜刀，揚言「要把所有人剁碎」，班恩在此之後聽見爸媽房間傳來砸東西的聲響，嚇得跑進去查看媽媽的安危，一時之間情緒失控，拿起鐵鎚攻擊父親。

▲▼鎚,鐵鎚,鎚子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲長期對家人施暴的克雷格被兒子用鐵鎚敲打，身受重傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《太陽報》報導，克雷格被鐵鎚敲打至少5次，腦部受到重創，臉上也出現凹洞，頭部因此大量出血，下巴、顴骨、眼眶、鼻子與額頭全都骨折，經過緊急搶救才撿回一命。他2016年在公寓中自殺身亡，當時兒子班恩仍在獄中服刑。

提賽德（Teesside）法院的法官阿頓（Simon Bourne-Arton）指出，由於班恩多年來受到親生父親「過分且極端」的家暴，案發當時面臨「挑釁」，因此將刑期從12年減至6年。但是，此判決當年依然激起公憤，超過5.5萬人簽署要求釋放班恩。

根據《鏡報》，班恩今年10月出獄後回憶，成長過程中一直都在處理父親威脅自殺，或者殺死全家的恐懼，他引述世界名著《變身怪醫》（Jekyll and Hyde）主角，形容爸爸的「雙重性格」，並強調不後悔當初的決定，「我犧牲自己拯救我的媽媽，我想，如果餘生都必須為了家人坐牢，那我還是會那麼做。」

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