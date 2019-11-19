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美國承認「以色列西岸屯墾區」符合國際法　41年政策大轉彎

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上聲明美國對於以色列屯墾區的政策轉變。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院聲明，美國對以色列政策發生重大轉變。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於18日宣布，承認以色列於約旦河西岸（West Bank）的屯墾區、定居區「不違反國際法」，逆轉了41年以來的政策與立場，引發歐盟、巴勒斯坦抗議，外界也認為，此舉起因於川普政府爭取福音教派選票，對於國際法表達不滿。此外，美國駐耶路撒冷（Jerusalem）大使也隨即發布旅遊警報。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上聲明美國對於以色列屯墾區的政策轉變。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧表示，以色列西岸屯墾區不違反國際法。（圖／路透）

蓬佩奧18日宣布，「在謹慎研究各方的法律辯論以後，以色列公民於西岸建立定居區域的行為並不違反國際法。」他指出，美國政府對於「個人住所的法律狀態」或者「解決、預設西岸的最終狀態」不會表示任何看法，上述議題應付諸以色列法庭，「殘酷的事實是，這一項爭議也許永遠無法得到法律上的解決，國際法上是與非的爭執，也不會帶來和平。」

《衛報》報導，巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長、資深談判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）表示，「川普政府再一次透過聲明展現對於國際法的威脅程度，不斷試圖利用『叢林法則』取代國際法。」約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）聲明，屯墾區是「公然違反」國際法，會造成「危險的結果」。

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此結果表示滿意。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）認為，川普政府明確拒絕「以色列屯墾區違反國際法」的錯誤主張，「修正歷史性的錯誤」。他指出，以色列法律體系有能力解決屯墾區相關問題，「也是這些事務接受裁定的適宜場所，而非不關注歷史、事實，又具有偏見的國際論壇。」

▲▼以色列,巴基斯坦,約旦河西岸,佔領區（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列認為，巴勒斯坦民宅太靠近約旦河西岸的隔離圍牆，出動軍隊轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，美國國務院1978年認定，以色列屯墾區違反國際法，這一項法律意見成為以色列政策的長期立場，如今卻發生重大轉變。外界指出，川普為了拉攏福音教派（Evangelical ）選民，也藉機對於國際法表示不滿。據了解，根據國際法，一個占領勢力不得在其取得的地區建立平民定居據點，而在以巴爭議當中，約旦河西岸即被視為占領區域。

《路透社》報導，美國駐耶路撒冷大使18日指出，反對蓬佩奧聲明的團體或個人，可能針對「美國政府機構、私人利益或公民」採取行動，警告預計前往耶路撒冷、加薩走廊（Gaza）、約旦河西岸旅遊，甚至已經身處上述地區的美國公民「保持高度警戒」，「根據目前環境狀況，採取適宜措施，提高安全意識。」

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