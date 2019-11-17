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多倫多大學撐香港！12學生-2℃寒風中靜坐「絕食抗議48hrs」

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 ▲多倫多大學學生發起絕食抗議48小時，跨海支持香港示威。（圖／翻攝自Facebook／Uof T HK Extradition Law Awareness Group）

▲多倫多大學學生發起絕食抗議48小時，跨海支持香港。（圖／翻攝自Facebook／Uof T HK Extradition Law Awareness Group）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大多倫多大學（University of Toronto）有12名學生16日發起絕食抗議，將在舊市政廳（Old City Hall）外頭忍受攝氏零下2度的寒風，靜坐48小時，跨海支持香港的示威運動。意識小組表示，校方與香港中文大學長期擁有合作、夥伴關係，對於當地同學的情勢無法「坐視不管」。

根據《多倫多星報》報導，意識小組發言人霍根（Hogan Lam）表示，多倫多大學與香港中文大學之間有著長期合作關係，而當地同學正「受到前所未有的攻擊與折磨」，組織成員紛紛認為無法「坐視不管」，一共有12人投入絕食抗議，「我們必須在能力範圍之內，盡可能地支持在香港的同學。」

▲多倫多大學學生發起絕食抗議48小時，跨海支持香港示威。（圖／翻攝自Facebook／Uof T HK Extradition Law Awareness Group）

▲多倫多大學學生在攝氏零下2度的寒風中絕食抗議。（圖／翻攝自Facebook／Uof T HK Extradition Law Awareness Group）

據了解，市政府不讓學生在市政廳外過夜，發言人羅斯（Brad Ross）也證實，「露營或在廣場上搭設帳棚是不被允許的。」但許多人提供「椅子、毛毯、睡袋和熱水」表達支持，霍根也表示將要直接「露宿」，「緊急救護人員會監控每一名學生的狀況，確保安全，並判斷他們繼續絕食是否安全。」

多倫多市長莊德利（John Tory）的發言人皮特（Don Peat）表示，市長「相信民主與法治，其中也包含抗議的權利。」他提到，市長與全體多倫多市民都非常關心兩國之間的問題，也堅信「必須在國內外通過正當程序解決」，希望在不久的將來找到解決方案。據了解，多倫多大學並未對此回應。

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