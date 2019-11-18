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高市旗美區「郭家軍」鬧雙胞　台銘之友：郭董支持黃綉晶

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▲高雄第一選區立委參選人羅鼎城與柯文哲、郭台銘合照。（圖／翻攝自羅鼎城臉書）

▲高雄第一選區立委參選人羅鼎城與柯文哲、郭台銘合照。（圖／翻攝自羅鼎城臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市第一選區立委選戰陷入苦戰，除了有爭取三連霸的民進黨立委邱議瑩，還有國民黨提名的王齡嬌、台灣民眾黨提名的羅鼎城，而郭家軍也推出黃綉晶應戰，讓區域立委選舉呈現白熱化，不過，羅鼎城和黃綉晶的競選看板同時和郭台銘合影，紛紛標榜「郭董推薦」，無疑是鬧雙胞，對此，台銘之友也澄清，關於高雄第一選區，郭台銘先生支持候選人為黃綉晶。

獲得台灣民眾黨提名的羅鼎城近日掛出與柯文哲、郭台銘的合照，不過「對手」黃綉晶也在臉書貼出與郭台銘在攝影棚的定裝照，不禁讓人疑惑，到底哪一位候選人才是郭董推薦的人選。

▲高雄第一選區立委參選人黃綉晶於臉書po出與郭台銘在攝影棚合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄第一選區立委參選人黃綉晶於臉書po出與郭台銘在攝影棚合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄第一選區立委參選人黃綉晶於臉書po出與郭台銘在攝影棚合照。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，台銘之友18日表示，關於高雄第一選區，郭台銘先生支持候選人為黃綉晶，並擔任黃競總榮譽主委，支持黃綉晶為高雄鄉親前進立院，黃綉晶也是台銘之友後援會全力支持之候選人。

郭辦也特別澄清，「關於全國各地民衆黨候選人郭台銘先生參與推薦者均有親自合影，未來也會安排站台支持，其他候選人有誤用合成相片文宣者已請民眾黨協調，避免誤會。」

羅鼎城則回應，當初郭辦說可以用，目前尚未接到黨部撤除廣告通知，等待協調。

►「即日起，我退出老化黨。」

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