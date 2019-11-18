郭新政登記參選搶頭香破局　想跟黃昭順握手遭嗆「不屑」



▲郭新政要與黃昭順握手，黃昭順立刻跳開。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選和立委選舉從本月18日到22日受理登記，無黨籍的郭新政率先到選委會登記，在10多名助選人員陪同前往，但強碰對手黃昭順，兩個女人一起現身、現場火藥味十足，郭原本上前要與黃握手，但黃立刻跳開說，「對不起，我不跟素不相識的人在這裡握手」，甚至回擊「不屑跟這種人握手」。

▲郭新政要與黃昭順握手，黃昭順立刻跳開。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄區域立委左楠選區選情緊繃，登記開跑由無黨籍郭新政搶頭香，一早帶著後援會到場增加氣勢，填資料準備登記，緊接著對手現任立委黃昭順及立委候選人黃柏霖到場，兩人帶著大批里長到場聲援，大陣仗準備登記，黃昭順與郭新政兩人強碰面，氣氛頓時間有些緊張。

▲黃昭順丈夫在一旁要她冷靜一點。（圖／記者洪靖宜攝）

填完資料的郭新政，原本上前要與正在填資料的黃昭順握手，沒想到下一秒黃昭順立刻跳離開座位，說「對不起，我不跟素不相識的人在這裡握手」，郭也不退縮，回嗆「早餐吃了嗎，連跟選民握手都不敢阿」，黃則回擊「不屑跟這種人握手」，郭又酸「我可是左楠百姓耶，現在還是百姓，當10幾年立委不敢跟選民握手」，黃昭順的先生在一旁提醒他「不要講話」，將資料填完，雖然兩人眼神都沒有對到，但「女人戰火」煙硝瀰漫。

不過，選委會最後卻宣布完成登記的，第一位是黃柏霖，第二位是黃昭順，讓原本想搶頭香的郭新政只能在一旁乾瞪眼，因為郭的資料政見行距及照片問題並無完成登記，郭說原本這些資料都能候補，但最後順序卻變成為第三位才完成登記，被問到心情如何？郭說，「凸顯這次選舉我要打權貴掃黑金，一定要把貪婪權貴打掉，到國會當清道夫。」

►SHISEIDO資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,220元。點我購買。