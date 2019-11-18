聯合報民調：藍綠政黨票支持度不超過三成　民眾黨達不分區分配門檻





▲國民黨主席吳敦義、台灣民眾黨主席柯文哲、民進黨主席卓榮泰。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／綜合報導

各政黨不分區名單陸續出爐，民進黨歷經各派系喬不攏爭議後，終於在14日晚間確定名單，國民黨則是在15日舉辦臨時中常會更改名單，16日經中央委員會投票後，確定刷掉前陸委會副主委張顯耀。最新民調顯示，藍綠兩黨不分區立委政黨票支持度皆不超過三成，而人選還沒正式確定的台灣民眾黨則拿下8％支持度，有機會跨越5％不分區立委席次分配門檻。

根據聯合報民調顯示，在藍綠兩黨11月公布不分區名單後，若明天就要投票，那國民黨與民進黨的不分區立委政黨票支持度相當，皆分別獲得2成9的選民青睞；然而比照聯合報9月下旬的民調，當時國民黨獲得5成9支持度，民進黨為2成9，國民黨不分區立委政黨票支持度明顯下滑。

民調指出，而由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，獲得了8％支持度，與過去被視為「國會第三勢力」的親民黨（4％）、時代力量（3％）相比，民眾黨有機會成為2020年國會第三大黨。

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