10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名10歲男童因長期有咬指甲習慣，指甲已經變形，十指泛紅嚴重，被母親帶到皮膚科檢查，領藥過程中，醫師發現男童因不明原因惹母親生氣，竟然被罰站在領藥區，這時，雙手又開始不安分的摳起指甲，醫師這才發現，原來男童患有「咬甲癖」，原因竟是與虎媽有關。

▲10歲男童咬指甲咬到變形。（圖／柯適中醫師提供）

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▲皮膚專科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

收治這名案例的皮膚科醫師柯適中敘述看診過程，這名男童指甲床呈現發炎狀態，男童父母都以為是黴菌感染或灰指甲，但看到小朋友於看診中呈現畏縮的狀態，可見是人為的因素，造成男童有摳指甲習慣，所以要去了解摳指甲背後的因素。

醫師拍下男童的雙手，十根手指頭已經被男童啃到非常短，因此指頭和甲面都已經泛紅，且長期摳指甲的習慣，已造成新長出的指甲凹凸不平。柯適中表示，摳指甲是一種反射動作，也是宣洩壓力的方式，很多孩子，甚至大人都有這樣的行為。

▲看診示意圖，患者非文中男童。（圖／記者許宥孺攝）

柯適中指出，門診案件有不少小學生，甚至國中生，因為受到課業壓力、管教不當或者面臨其他同儕相處問題，造成喜歡讓指甲受損，產生破壞身體的因素，包括拔毛癖、拔眉癖，或是強迫洗手。像這樣不自覺破壞指甲，讓指甲受損的小朋友，如果經過溝通讓爸爸媽媽知道管教方式，或了解他在學校跟同學相處情況，經治療後，大部分還是會自然痊癒。

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