高雄一德夜市真熄燈！200警力執法　攤商聚集勞工公園「伺機請願」

▲ 勞工夜市正式熄燈。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

擁有30年歷史的高雄一德夜市（勞工夜市）落日條款生效，從18日開始，每個禮拜一的熱鬧夜市再不復見，為了阻止攤商進到一德路擺攤營業，高雄市警局18日下午出動200名警力，於附近路口嚴謹部署；不過《ETtoday新聞雲》記者觀察現場，確實沒有攤商進駐營業，但是，勞工公園內卻聚集了大批攤商，希望市府長官若有經過，能再次請願。

▲勞工公園18日下午聚集大批攤商請願。（圖／記者許宥孺攝）

勞工夜市攤商違法擺攤30多年，造成附近居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，有攤商曾表示「打死不退」，副市長葉匡時則是希望能將攤商輔導到合法場所。而現在就有鄰近的凱旋青年夜市向勞工夜市攤商招手，甚至打出「輔導期間免租金招商」，不過勞工夜市攤商卻不樂見。

▲攤商手寫陳情書。（圖／記者許宥孺翻攝）

在勞工夜市擺攤20年的郭小姐透露，在原址擺攤一天酌收清潔費約120元、電費100元，而如果搬到凱旋青年夜市，光是押金、租金、電費就吃不消，根本就沒有考慮到凱旋青年夜市營業。她表示：「不要說少賺，甚至都是做白工，如果去那，三餐不知道要怎麼辦。」一旁的柯先生也無奈表示：「不合法我們也知道，但是我們這個年紀轉職根本沒有人要請。」

▲▼高雄市警局出動200名警力阻止攤商進入營業。（圖／記者許宥孺攝）

警方表示，配合市府強力整頓一德夜市違規攤商，18日下午出動200名警力，若是攤商強行進駐營業，將會依道路處罰條例第82條強制驅離。

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