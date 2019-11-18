2020總統支持誰？　郭台銘：我們偏向一定要認同中華民國

▲郭台銘陪同子弟兵到選委會登記（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／新北報導

針對20202大選總統支持誰？鴻海集團創辦人郭台銘18日受訪時表示，如果親民黨總統參選人宋楚瑜出來選，希望符合中華民國理念，為中華民國經濟發展起來，現在需要一個做實事的，而他自己則專注在國會，推多點年輕人進國會。

對於2020總統要支持哪個陣營，郭台銘表示，內部還在開會，總統票大家有各自意願，不論老虎軍團、郭粉內部都有很多的討論，「我們偏向於一定要認同中華民國」。

郭台銘主動提到，自己送給宋楚瑜的花籃，上頭的對聯是他親筆寫的，因此只要符合他的理念，符合中華民國派，他就會呼籲選民去支持這些好的總統候選人，「親民黨宋楚瑜的訪問裡面，他的講話，我也講過，他的格局、深度，他的國際觀」。

▼郭台銘陪同子弟兵到選委會登記（圖／記者呂佳賢攝）



郭台銘進一步說，昨天跟一個不藍不綠的朋友聊天，他曾經說過，宋楚瑜如果在2000年時當選，台灣現在面貌會不一樣，雖然他年紀比較大，但他有做事的能力，這些大家可以看看他過去的政績，「我們則專注在國會，多點年輕人進國會，替年輕人發聲，年輕人立法」。

對於未來是否可能擔任閣揆？郭台銘直言，「沒有」，他強調自己本來就不支持哪一個政黨，現在也是，會聽聽郭粉的想法；不過他也說，如果宋楚瑜出來選，希望符合中華民國理念，為中華民國經濟發展起來，現在需要一個做實事的。

政黨票方面，郭台銘說，投票是個人意願，「欸不是我說，是有人說要把國民黨票分到民眾黨去，認同柯文哲理念的郭粉或果凍、淺綠的，會讓他們有好的選擇」。

郭台銘強調，這次是希望立法院不要被一黨獨大，要兩大黨不過半，這樣小黨才有生存空間，才可以有刺激作用，不然一黨獨大很多法律都輾壓通過，這樣大家沒有討論空間，對小黨是不利的，希望推動好的、年輕的立法。

▼郭台銘陪同子弟兵到選委會登記。（圖／記者呂佳賢攝）



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