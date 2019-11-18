彰化藍營立委參選人戴「冠軍帽」出征！千人步行去登記引眾目

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

國、民兩黨彰化縣各提名4席立委參選人都搶在18日登記，但雙方時間錯開，藍營18日上午9點由縣長王惠美、議長謝典林領軍出發，全體除穿著KMT棒球衣外，還戴著時下正夯的「埔鹽鄉順澤宮冠軍帽」，以「團結」打頭陣，大聲呼喊「彰化好棒、四席全上」口號，千人陪同步行前往縣選委會登記。

▲國民黨彰化縣4席立委的提名人18日上午一同戴著「冠軍帽」前往登記參選。（圖／記者唐詠絮攝）

18日是總統暨立法委員選舉登記首日，國民黨上午9點在福泰大飯店廣場前集合，由彰化縣長王惠美、議長謝典林領軍帶著4名立委提名人，在縣黨部主委、黨籍議員、鄉鎮市長、各級民意代表暨輔選幹部等1千多人的陪同下，高舉「彰化好棒、四席全上」布條一起前往登記，全體除了統一穿上穿著KMT棒球衣外，還將時下正夯的埔鹽鄉順澤宮冠軍帽戴在頭上，吸引路過民眾目光。

▲國民黨彰化縣4席立委的提名人18日上午一同戴著「冠軍帽」前往登記參選。（圖／記者唐詠絮攝）

國民黨彰化縣2020大選的4名立法委員提名人分別為第一選區的柯呈枋、第二選區的張瀚天、第三選的區謝衣鳳及第四選區的蕭景田。王惠美縣長在場致詞時，祝福韓國瑜與四位立委參選人都能高票當選，力拼四席全上，一起為人民服務，為彰化拼經濟，而議長謝典林則呼籲，「大家要團結，互相支援合作，壯大自己，一票都不能少才能打敗敵人，下架民進黨」。

彰化縣黨部張主委張曼莉更表示，「2020年總統與立委選舉是一場資源不對等的選戰，執政黨為勝選不擇手段，完全不談政策與理念。明年1月11日大家一定要集中選票，讓國政領航，台灣起飛，人民安居樂業」。

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