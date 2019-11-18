影／示威者包圍救護車「搶下受傷同伴」　港警被圍攻「開3槍驅趕」：即刻通緝！

▲示威者包圍救護車朝裡頭扔雜物。（圖／翻攝自香港警察臉書粉專）

記者朱世凱／綜合報導

香港理工大學昨（17）日發生嚴重衝突後，直至今（18）日凌晨仍未減緩。港媒指出，凌晨3點50分左右，有大批示威者出現在廣東道與柯士甸道交界處，並且團團圍住救護車，試圖搶走裡頭載著的受傷女同伴；過程中，示威者不斷朝員警丟磚塊、雜物等，員警便連開3槍驅趕人群。目前警方正全面通緝這名被搶走的20歲女示威者。

報導指出，受傷的女示威者當時被警察按在地上制伏，曾一度暈倒失去知覺，2名消防員便立刻到場治療。當傷者準備登上A473救護車時，大批示威者看準員警只有2名，就衝上前將頭部包紥、躺臥擔架床的女示威者搶走；員警寡不敵眾，只好躲在救護車內，示威者則不斷用磚頭等雜物扔向他們，甚至嘗試推倒救護車。

據悉，示威者搶人過程中，情緒激動抓著救護員，阻止對方將擔架抬上救護車，有人便趁亂將傷者抬走。一名救護員驚覺傷者不知去向，急問「傷者呢？病人不見了！」有其他示威者和救護員說「不好意思」。

凌晨5時半左右，警方在臉書證實此事，提到一名警員開了3槍示警並驅趕人群，對於示威者的行為嚴厲譴責，「暴徒向警員投擲石頭、磚塊，及淋灑不明液體，一名警員在生命受到嚴重威脅下開了3槍，初步相信沒有擊中人。警方現時正通緝這名女被捕人，警方強調《協助罪犯》為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方呼籲市民提供這名逃犯的資料。」

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