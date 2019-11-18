快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈

▲上午傳出港警在理大校門口拘捕多人、發射水炮後，示威者於8點左右衝出校園快閃。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、宋良義、張靖榕／台北-香港連線報導



香港理工大學示威者與港警經過一夜對峙，上午再傳衝突，8點左右，多名示威者暫時改放棄守勢，衝出理大校園，遭到港警發射多發催淚彈企圖壓制；短時間內，示威者再次從校外爬牆和圍欄回到校內，重新採取守勢。目前行動原因尚不清楚。

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▼示威者衝出校園後，警方立即發射多發催淚彈企圖壓制。（圖／記者游宗樺攝）

示威者出校園後並未和警方發生嚴重肢體衝突，在校外期間，示威者行走多於跑步，範圍都在理大附近；港警方面，目前未傳出使用水炮車等強勢鎮壓工具，仍採取發射催淚彈的方式壓制，街上催淚彈筒釋出的化學煙霧仍多，障礙物及焚燒過後的灰燼遍地都是。

▼示威者在理大外頭沿著校牆經過，街上有多顆催淚彈釋出的化學煙霧。（圖／記者宋良義攝）

示威者衝出理大不到20分鐘內，又陸續翻越圍籬和鐵柵回到校園內。目前沒有傳出港警強勢跟上拘捕或是示威者扔磚等情況，也未有傷亡消息。

▼示威者與學生再度回到校園內。（圖／記者游宗樺攝）