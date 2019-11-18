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快訊／港警5點半攻進理大影片曝！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障

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記者游宗樺、宋良義、張靖榕／香港-台北連線報導

香港理工大學警民對峙持續至今已近36個小時，港警週一（18日）清晨約5點半，從暢通道理大大門發起攻堅，現場傳出多聲巨響。示威者為了防堵警方攻入校園，開始焚燒部分路障。

7:10更新

《ETtoday新聞雲》記者游宗樺訪問到一名理大建築系的女示威者，從11日抗爭第一天就留守校園至今；18日清晨，她在前線遇到警方水炮車發射水炮，在窗戶被高壓水柱射破、一團亂中往回奔逃時，遇見警方速龍小隊。她表示，親眼目睹同伴遭多發橡膠彈擊中，自己也被催淚彈打傷，最後逃開警方拘捕，目前人仍在校園內。

▼示威者在理工大學校門口焚燒路障，試圖阻擋警方發起的強勢攻堅。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼港警清晨5點半攻堅！「現場傳多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者游宗樺攝） ▲▼港警5點半攻進理大影片曝！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者宋良義攝）

▲天亮之後，理大校園現場可以看到催淚彈筒／橡膠彈殼以及示威者遺落的護目鏡，底下有大量鮮血。（圖／記者宋良義攝）

港警約清晨5點半攻堅進入理大，期間一度驅趕記者，並逮捕多名示威者；多聲巨響傳出後，部分示威者驚慌向後逃，其他示威者則散布在高處和暢通道理大校門附近，校園內四處冒出火光，煙霧瀰漫。《ETtoday新聞雲》記者宋良義稍早訪問到一名醫護人員，現場已經傳出數名示威者受傷。

▲▼港警清晨5點半攻堅進理大！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼港警攻堅後，理大校園內部狀況。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼港警清晨5點半攻堅進理大！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者游宗樺攝）

消防隊在上午6點20分左右趕到校園滅火；由於焚燒路障能有效抵擋警方推進，示威者便向消防員喊話，希望消防隊能夠與示威者站在一起，明白訴求及火勢的作用。同一時間，部分示威者繼續投擲汽油彈以維持火勢。根據《香港01》報導，目前已有兩名傷者在醫護人員協助下離開理大，一人由擔架撤離，一人則是自行上車離開。

港警稍早在臉書專頁發文表示，警方正於暢通道一帶進行拘捕和驅散行動，「有傳言指警方『攻入』理工大學，警方澄清絕無此事。」

▼港警攻入理大，傳已有多名示威者遭逮捕和受傷。（圖／記者游宗樺／記者宋良義攝） ▲▼港警清晨5點半攻堅！「現場傳多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者游宗樺攝）▲▼港警清晨5點半攻堅進理大！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者游宗樺攝）▲▼港警5點半攻進理大影片曝！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障。（圖／記者宋良義攝）

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