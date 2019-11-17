港警晚間預告：將有下一步動作　理工大學回應了「不要攻入校園」

▲香港理工大學晚間爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺、柯振中、宋良義／台北–香港 連線報導

香港理工大學附近17日持續爆發衝突，示威者與港警在當地的街道不斷對峙，甚至有裝甲車被投擲汽油彈，外部著火；港警隨後呼籲，目前已在部署下一步行動，校園內所有人應聽從警方指示離開。對此，香港理工大學教職員協會表示，希望警方不要主動攻入校園，以免矛盾激化。

香港理工大學附近17日入夜後仍不平靜，許多示威者隔著天橋向警方投擲汽油彈；港警則以橡膠子彈、催淚煙彈進行回擊。《ETtoday新聞雲》的記者為了記錄現場，遭到港警擊發的橡膠子彈打中背部，造成背部挫傷。

▼港警稍早聲明，將有進一步動作。（圖／記者游宗樺攝）



由於現場相當混亂，港警稍早在臉書粉專上說明，為了確保在理工大學的所有人的人身安全，校內人員應聽從警方指示，立刻從北面李兆基樓的出口離開，警方目前正在部署下一步動作。

對此，香港理工大學教職協會、香港教育專業人員協會晚間聯合聲明，希望示威者、港警能夠克制，避免使用致命武器，「目前的僵局乃由政府一連串決策失誤造成，應該負責任地政治解決。」

香港理工大學教職協會、香港教育專業人員協會指出，希望警方不要主動攻入校園，以免矛盾激化，校內人員也應盡快離開，以保障雙方的人身安全。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

►周末限時超殺價，2200必收日本妹抗老神器「資生堂百優乳霜」～