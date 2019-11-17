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理工大學衝突首次出現「聲波炮」　港警保證：僅廣播警告示威者

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記者趙蔡州、游宗樺／台北–香港連線報導

香港示威者17日在理工大學與警方爆發衝突，港警下午出動2輛水炮車、一輛銳武裝甲車進行清場，裝甲車更首次使用「聲波炮」裝備。港警晚間在臉書承認有使用該器材，但強調該器材是「長距離揚聲裝置」，目前僅為了長距離傳達重要信息，絕對不會對市民造成暈眩、作嘔或喪失方向感等傷害。

香港示威者17日持續佔領理工大學周遭道路，除了在校園附近的天橋及平面道路設路障外，也點火燃燒障礙物阻礙港警的推進。港警原本以最低武力驅逐人群，但隨著下午示威者人數聚集越來越多，就開始多次向人群發射催淚彈進行驅離，甚至出動水炮車、裝甲車進行清場。

▲▼香港1117,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲港警承認有使用該聲波器材，但該器材絕對不會對市民造成傷害。（圖／記者游宗樺攝）

期間有數間港媒報導，警方使用的裝甲車車頂，首次出現「聲波炮」等裝備，該裝備可以發出高頻或低頻音波，藉以讓示威者耳膜劇痛、暈眩或喪失方向感等。港警17日晚間則在臉書發布聲明，承認確實有讓裝甲車裝備並且使用該器材，但該器材絕對不會對市民造成暈眩、作嘔或喪失方向感等傷害。

港警表示，現場員警曾於現場使用「長距離揚聲裝置」向示威者發出警告，使用裝置的目的，是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息，「裝置是一種廣播系統，並非武器」，「對於裝置可能產生超低音頻，導致聽者暈眩、作嘔或喪失方向感」全屬猜測。

▲▼香港1117,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲示威者與港警爆發激烈衝突，雙方互以催淚彈、汽油彈攻擊宛如戰場。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，理工大學周圍從16日晚間開始就不斷爆發衝突，示威者在理工大學路面堆設障礙物與港警對峙，雙方互以催淚彈、汽油彈攻擊宛如戰場。示威者17日上午10點再度到理工大學聚集，港警則使用水炮車、發射催淚煙彈驅趕人群，警民衝突直到深夜10時許仍沒有停歇。

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