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港警理工大學射橡膠子彈《ETtoday》記者「中彈」　2000萬裝甲車起火燃燒

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▲▼香港1117,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港理工大學入夜後仍不斷爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、柯振中、宋良義／台北–香港 連線報導

香港理工大學17日入夜後仍不平靜，許多示威者隔著天橋向警方投擲汽油彈；港警則以橡膠子彈、催淚煙彈進行回擊。《ETtoday新聞雲》的記者為了記錄現場，遭到港警擊發的橡膠子彈打中背部，造成背部挫傷。

香港理工大學附近16日晚間開始就不斷發生激烈衝突，香港示威者在理工大學的路面堆設障礙物，投擲汽油彈，與港警進行對峙，雙方不斷發生激烈衝突。

16日晚間的示威結束後，許多示威者17日上午10點再度到理工大學聚集，與港警再次對峙。港警隨後出動噴灑藍色水柱的水炮車，同時發射催淚煙彈驅趕人群。

▲▼香港1117,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲《ETtoday》記者遭橡膠子彈擊中。（圖／記者游宗樺攝）

根據最新消息，示威者佔據理工大學附近的天橋，隔著一條橋與港警發生衝突，港警向示威者發射橡膠子彈，在現場採訪的《ETtoday新聞雲》記者遭到波及，背部中槍，造成輕微挫傷，所幸並無大礙。

此外，一輛由港警駕駛的銳武裝甲車在天橋移動時，被示威者的汽油彈擊中，導致要價港幣600萬（約新台幣2350萬元）的車輛在橋上起火，目前雙方仍在激烈衝突當中。裝甲車的火勢撲滅後，僅有外觀受到輕微傷害，駕駛員也平安無事。

▼銳武裝甲車起火燃燒。（圖／翻攝網路）

▲▼銳武裝甲車起火。（圖／翻攝網路）

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