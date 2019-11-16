李武龍台南麻豆區成立競選總部成立　上千人力挺展現求勝信心

▲國民黨第二選區立委參選人李武龍，麻豆區成立競選總部，現場湧入上千鄉親到場支持，高喊「凍蒜」，展現全力求勝的信心與人氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨第二選區立委參選人李武龍，11月16日上午在麻豆區成立競選總部，上千鄉親到場支持，高喊「凍蒜」，另現、卸任議員27人到場力挺，展現全力求勝的信心，而在披彩帶時，李武龍與牽手郭惠瑛雙雙下跪，由父親李和順幫兩人披上彩帶，三人眼眶含淚，場面感人，也讓支持者相當感動。

李武龍的父親，前立委李和順表示，總部成立沒有「大人」，只有真正關心地方的議員與里長到場。他說，地方的需要與訴求，一定要地方有人，到中央說出地方心聲，替地方打拼，呼籲鄉親選人不選黨，如果李武龍獲得大家的支持當選，一定會與地方站在一起，替地方打拼。

李武龍則說，從4月投入選戰以來，跑遍13區、162里，聽鄉親的心聲，聽地方的需求，不少中小企業與勞工朋友，抱怨一例一休的修法不當，導致台灣「愛拚才會贏」的精神逐漸失落；而退休軍公教的朋友，更對年金改革大吐苦水，強調他們要的只是尊嚴與正義，卻遭到無盡的抹黑。另外農漁民的喪葬津貼，數十年前就是13萬5千元，至今沒變，如果他能當選立委，一定會爭取提高到30萬元，甚至45萬元。

李武龍強調，參選至今，不斷地被批評是「金牛、黑道」，讓他相當痛心，如此惡質的選風不可取，強調他不會以抹黑的手段來打選戰，而會以優良的政策來爭取選民的認同與支持。他也說，麻豆被稱作是「民主聖地」，但民主是人民的，不是政黨，也不是派系的，而去年底的選舉公投，大家已經反映心聲，民進黨卻不執行，踐踏民意，如此的政黨相當可惡，呼籲大家在明年1月的選舉，用選票表達「民主」的心聲。

李武龍16日上午在麻豆區成立競選總部，除邀請社區媽媽土風舞表演外，更有民藝與手語表演，也安排農漁民代表上台表達心聲。隨後前議長李全教、台中市副市長陳子敬等陸續上台，呼籲鄉親支持李武龍。

接著李和順上台替李武龍夫妻披彩帶、競選總部總召集人陳宗興授戰旗、總執行長周五六贈鳳梨、主任委員梁順發贈包子、後援會會長呂登和贈粽子、顧問團團長張輝盛贈好彩頭，整個競選總部成立大會的現場人聲鼎沸，「凍蒜聲」不絕於耳，場面相當熱鬧，也替選戰打下盛大的氣勢。