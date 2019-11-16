台南新增1例境外移入登革熱病例　返國民眾請做好健康管理

▲台南市新增1例境外移入登革熱病例，東南亞返國民眾請做好健康管理，如有疑似症狀應儘速就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市11月15日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市今年境外移入登革熱病例數累計34例，東南亞返國民眾請做好健康管理，如有疑似症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊史。

衛生局指出，第34例為新化區武安里50餘歲女性，10月25日至11月5日到新加坡探親，從桃園機場入境時無發燒，回國後於11月8日出現發燒症狀，至新化地區醫院看診後返家，11月11日因持續反覆發燒，故再至醫院急診住院治療，11月15日轉至永康奇美醫院，醫院進行登革熱快篩為陽性進行通報，晚間檢驗結果PCR陽性確診。

個案目前住院治療中，同住家人無相關疑似症狀，主要活動範圍於住家及新化早市販賣蔬菜；15日針對個案居住地及工作地執行壓罐防治作業及孳生源清除；16日進行居住地及工作地戶內外環境化學防治及加強孳清，防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。

目前東南亞國家登革熱疫情沒有減緩現象，請市民朋友旅遊探親仍應注意防蚊措施。家戶內外環境要確實整理清潔，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除積水容器，免除病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並通報，以利衛生單位規劃相關防治工作。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。