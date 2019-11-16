台南佳里中山市場榮獲「品牌市集」榮耀　黃偉哲踩線走透透

▲台南市佳里中山市場榮獲經濟部「品牌市集」的榮耀，市場內的名攤共獲得高達73顆星星的亮眼成績，黃偉哲市長到市場踩線探尋市場美食及名攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里中山市場2019年更榮獲經濟部「品牌市集」的榮耀，市場內的名攤共獲得高達73顆星星的亮眼成績，黃偉哲市長11月16日到市場踩線探尋市場美食及名攤，攤商都熱情地歡迎市長來訪，互動熱烈，黃偉哲表示，市府一定全力和市場的自治會配合，讓攤商朋友更好做生意，消費者也可以得到更多優惠。



黃偉哲市長指出，今天來市場是為了多了解一下，聽聽攤商和消費者的心聲，和攤商本身遇到的問題，希望藉著市政府當推手，一方面讓大家生意好做，一方面建設一個乾淨、現代化的市場，讓大家都可以「買東西的高興，賣東西的也賺錢」。



經發局表示，繼2017年拿下經濟部樂活市集評鑑4星市集殊榮後，在市場處及自治會的共同努力下，中山市場積極參與經濟部樂活市集評核計畫，除帶動整體市場攤商的轉型意識，將市場由內而外重新打理，發揮市場地域文化特色外，更藉由結合e化購物、行動支付及網路行銷活動，一起美化市場環境、創新市場營運，讓傳統市場脫胎換骨，不僅具備人情味，更能提供多元生活機能，符合消費者需求，讓民眾買得安心，逛得開心。



佳里中山市場內今年獲得名攤殊榮的攤商有包括四星名攤阿南鮮魚、黑山牌、春天米食坊、蘇記麻糬、秀樓家、亞琪的店等，三星名攤也達6家之多，二星名攤多達十幾家，歡迎大家作伙來佳里中山市場迺菜市、共享在地傳統市場的美好味道。