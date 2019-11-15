總統蔡英文到台南南天府上香祈福　籲請民眾支持讓她順利連任

▲總統蔡英文到台南市裕豐街南天府參拜祈福，籲請民眾投票支持王定宇及蔡英文，讓王定宇與她順利連任成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文於11月15日下午到台南市裕豐街南天府參拜祈福後，籲請民眾投票支持對國防、外交有貢獻的現任立委王定宇，同時也票投蔡英文，讓王定宇與她順利連任成功，蔡英文說行政院是效率很好的行政團隊，蔡英文讚許行政院長蘇貞昌雖然很兇、會罵人，但在工作方面很有效率、很有決心及魄力。

總統蔡英文於15日下午2時30分許，在市長黃偉哲、立委王定宇陪同下，前往爭取立委連任的王定宇選區台南東區南天府上香祈福。總統蔡英文在祭拜後，向民眾講話，談到軍機、潛艦國造議題說，擔任立法院國防及外交委員會的王定宇，在這方面相當有貢獻，籲請大家支持票投王定宇，同時也票投蔡英文，讓王定宇與她順利連任成功。

對於民進黨公布的不分區立委名單，總統蔡英文說，名單不錯喔！有專業的，有社會團體的代表，還有戰力很好的立委，這對民進黨來說，在有不同的意見下，經過整合，大家都討論過，大家有個共識後，大家就會團結起來，因為大家知道，台灣對民進黨是最重要的，民進黨一定會保護台灣，一定要讓台灣進步，一定要讓下一帶有希望。

總統蔡英文也談到政府有效率很好的行政團隊，蔡英文指出，在16日要到台南市的行政院長蘇貞昌，是很兇的喔！但他也是很有效率，也很有決心、很有魄力的人，不過也是會罵人的，但是罵人就是為了要將事情做好，所以大家16日要歡迎鼓勵蘇貞昌，要讓行政團隊、立法院好的團隊，可以繼續做下去。