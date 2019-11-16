台南胡麻季農業產業文化活動開跑　黃偉哲對胡麻油香讚不絕口！

▲2019台南胡麻季農業產業文化活動，一連兩日在善化區農會廣場展開，今年活動主題是「台南美味．如麻」，市長黃偉哲受邀擔任台南好滋味的胡麻油代言人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019台南胡麻季農業產業文化活動，11月16日起一連兩日，在善化區農會廣場展開，今年活動主題是「台南美味．如麻」，台南市長黃偉哲也受邀擔任台南好滋味的胡麻油代言人，希望藉其高人氣推廣，能在接下來的冬季食補節氣中，衝高胡麻油買氣。

市長黃偉哲表示，台南胡麻種植面積高居全國第一，因此胡麻對主產地善化而言，不僅有其產業價值，更有歷史文化背景，而近幾年善化農會也持續跟在地農民契作，提升善化胡麻產業面積，善化農會的胡麻油也秉持古法製作，色香味俱全，配合農會自有品牌行銷，有效增加當地農民收入。

為塑造善化地區胡麻「在地、健康、安心」的優質形象，讓更多民眾廣為認識善化胡麻產業，本次活動也連結生產者、消費者與餐廳業者，以本區胡麻油搭配時令食材，推出相關料理，讓國人可以更認識善化地區胡麻產業與自有品牌產品。

台南市政府農業局長李朝塘表示，台南善化胡麻的種植面積約237公頃，產量約為260公噸，種植面積及生產量為台南市第2，為延長胡麻的產銷週期，農會多數備有冷藏及榨油設備，近十年國人健康意識抬頭，對於食用油品質更是要求，農會以遵循古法製作胡麻油，也通過HACCP認證，安全更有保障。

這次活動於善化區農會本會廣場辦理，活動會場有胡麻榨油體驗DIY、芝麻拌麵及麻油雞品嚐、青年農民市集等活動項目，黃偉哲市長也和民眾一起品嚐台南的好滋味，讚不絕口。