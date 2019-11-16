「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

記者張乃文／台北報導

國民黨16日召開中央委員會表決不分區立委名單，34位候選人在會中進行自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定去留。排序第4的退將吳斯懷面對批評的聲浪出面喊冤，他說，「沒有親共問題」，捍衛中華民國也是他一生的職志。

▲吳斯懷。（圖／記者葉南州攝，下同）

國民黨不分區立委名單經過15日臨時中常會調整，排序第4的吳斯懷因過去的親陸發言與行為，持續引發爭議，他本人在16日出席中央委員會時特別強調，跟隨軍公教警在街頭三年多，對抗蔡英文政府，而現在另一個職務是「中華籃志工團」的副執行長，只要反對總統蔡英文、要讓民進黨下架的團體朋友都一起加入。

吳斯懷直言，「中華籃志工團」的宗旨是「振興中華、驅逐台獨、捍衛中華民國」，中華民國是1911年國民黨建立的中華民國，不是蔡英文口中的中華民國台灣，他這一生就是為了捍衛中華民國、支持國民黨所有政策，一定要以下架蔡英文跟民進黨是這次選戰最主要的工作。

吳斯懷受訪時還表示，自己既然願意為黨服務，就沒有委屈的問題，對中華民國的忠誠度也不容置疑，他感謝黨中央對他的肯定，他代表軍系一定會克盡他的職守。對於被外界批評「親共」的爭議，他強調，「沒有親共問題」，自己是捍衛中華民國，這也是他一生的職志，完全沒有問題，更不容質疑。

另外，被問到外傳黨內反對勢力集結，預計在投票表決時，投下不同意票，展現「反吳」力量，吳斯懷則說，相信國民黨裡面沒有所謂的反吳、擁吳派，只有中華民國派，不同的意見都是正常的，因為國民黨是一個有容乃大、多元包容的一個政黨；他也非常信任黨主席吳敦義及所有中常委等人的決策。

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