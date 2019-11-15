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快訊／不分區名次改排14　吳敦義：這2年多我是最窮最苦的黨主席

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▲▼吳敦義慰問黨中央外抗議餔分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨最新不分區名單出爐！黨主席吳敦義排序從第10再往後退到第14，並新加入前陸委會副主委張顯耀列第17名。對此，吳敦義受訪時表示，「不能講委屈」，並強調他擔任兩年左右的主席，是最窮、最艱苦、最難的，「可是我打了奮戰，九合一大選22縣市中贏15個縣市，我們重新振作起來，雖然很窮但志不窮。」

國民黨中常會通過核備34個不分區立委提名名單後，引發黨內外一片質疑聲浪，黨內青壯派也親赴黨中央靜坐抗議，要求重新調整。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，前立委邱毅會前宣布退出不分區，具財經專長的曾銘宗改列第1，黨主席吳敦義排序從第10再往後退到第14，並新加入前陸委會副主委張顯耀列第17名。

對於排名落到第14名，是否感受到黨內壓力？吳敦義說「不會」，媒體追問是否感到委屈，吳敦義說「不能講委屈」，他表示，他兩年左右的主席任期，是最窮、最艱苦、最難的，「可是我打了奮戰，九合一大選22縣市中贏15個縣市，我們重新振作起來，雖然很窮但志不窮」，他並說，我們應該讓韓國瑜能夠在明年高票當選總統，立法院必須過半達到六十席目標，才能穩定地公平公正監督代表民意監督政府，另一方面，面對政府正確的法律、預算、政策，能全力支持，使韓國瑜政府成立之後，能為國家、人民造福。

▲▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供）

▲國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

國民黨不分區立委名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗
2. 前警大教授葉毓蘭
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前立委鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 屏東縣黨部主委廖婉汝
8. 前立委翁重鈞
9. 高盛集團前總裁吳怡玎
10. 前總統府發言人陳以信
11. 中常委張育美
12. 中常委李德維
13. 台商溫玉霞
14. 黨主席吳敦義
15. 台南市議員謝龍介
16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜
17. 前陸委會副主委張顯耀
18. 國民黨全國黨代表牛春茹
19. 國民黨中常委范成連
20. 心理諮商師李玉蟬
21. 國民黨中常委曾文培
22. 前台北榮總護理部主任王桂芸
23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師 謝瀛華
24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡
25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文
26. 會計師邱素蘭
27. 台灣勞工總工會理事長王裕文
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫
30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如
33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華
34. 國民黨組發會主委林有志

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關鍵字：

吳敦義國民黨不分區立法院2020大選

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