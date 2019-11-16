民進黨不分區掀派系爭議　蔡英文：都是過度解讀

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨不分區名單雖然一度難產，但最終在14日晚間八點多出爐。名單終於出爐，不過派系角力爭議還未落幕，也傳出行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃互槓等事件。對此，總統蔡英文16日受訪時強調，都是過度解讀。

▲蔡英文出席2020蔡英文總統連任全國醫事人員後援會成立。（圖／記者劉亮亨攝）

民進黨不分區立委提名的風暴，終於在總統蔡英文親自出手後落幕。立法院長蘇嘉全、其姪子立委蘇震清都不在名單內，在屏東選區3位立委的爭議也落幕，黨政人士指出，總統出手讓各派系各退一步，但只暫時解決問題，黨中央與派系間互信薄弱，還需溝通。

民進黨14日中執會通過名單前，曾在官邸召開會議，不過卻傳出蘇貞昌沒有受邀。蔡英文16日受訪時表示，這些都是過度解讀，那一天只是剩下有一些問題，約在自己那邊溝通，蘇院長沒有堅持什麼事情，因為公務繁忙所以沒有邀請他參加。游錫堃及蘇貞昌都有各自想法，畢竟都是資深前輩，兩人都是為了大局著想，沒有所謂私人的問題。

至於是否有允諾游錫堃立法院長位置，蔡英文回應，沒有所謂允諾的問題，這是立院黨團決定的事。她重申，不分區名單裡有資深前輩，希望未來決定立法院長人選，有多一些選項，所以在提名的過程中中央黨部有中央黨部的布局。自己的理解是希望藉此在未來決定立法院長時有多一些選項。

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美