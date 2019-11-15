蔡沁瑜、劉宥彤列親民黨不分區一、二名？　宋楚瑜否認：還在協調

▲劉宥彤、蔡沁瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統大選，並暗示不分區名單「會有郭台銘影子」，外傳郭營陣中兩大將劉宥彤、蔡沁瑜將列不分區安全名單內，甚至是一、二名。對此，宋楚瑜在15日播出的政論節目「新聞面對面」中表示，絕對不是一、二名，目前為止還在協調。

宋楚瑜表示，「我現在非常明確地說絕不是，這兩位絕不是我們的第一名、第二名」，親民黨不分區立委名單到現在為止還在協調，宋楚瑜指出，自從宣布參選以後形勢大好，太多的人都天天打電話來，都願意參加，「已經答應我的好幾位，甚至於有部長的都有，而且都願意，都已經講好了」，但有些人後來回去跟家人一商量，覺得政治好可怕。

宋楚瑜提到，最近名單又在調整，「為什麼？好多國民黨的人都加入來了，我可以跟你講，很多原來那邊都來，我們現在已經…對不起，爆滿了，太擠了」，所以現在要稍微調整一下，上完節目之後今明兩天會更忙，要忙著調整名單。

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